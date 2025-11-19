Allagamenti a Palermo

«Questa mattina si è svolto un incontro istituzionale che come partito abbiamo fortemente voluto, alla presenza del sub commissario Cordaro e dei vertici dell’Amap. Un momento di confronto indispensabile dopo i gravi allagamenti che hanno colpito la città nei giorni scorsi.

Palermo sconta un sistema fognario progettato tra gli anni ’70 e ’80, ormai inadeguato a reggere l’attuale portata delle acque meteoriche. Per questo abbiamo voluto ascoltare direttamente dal subcommissario il quadro completo delle attività in corso e dei passaggi previsti per due opere fondamentali: Collettore Sud Orientale, infrastruttura principale del sistema fognario cittadino, destinata a convogliare le acque verso l’impianto di Acqua dei Corsari, alleggerendo aree critiche come via Basile, corso Tukory, piazza Indipendenza e piazza Principe di Camporeale; Collettore Nord Occidentale, che interesserà l’asse viale Strasburgo – Sferracavallo, includendo anche Partanna Mondello, zone frequentemente colpite da allagamenti.

Nel corso dell’incontro, abbiamo ribadito che l’interesse della Lega è offrire soluzioni immediate e strutturali ai cittadini. Una parte degli allagamenti deriva dalla mancata pulizia delle caditoie: su questo punto abbiamo chiesto con fermezza maggiore attività e coordinamento tra Amap, Rap e Reset. È necessario che gli interventi di manutenzione ordinaria siano costanti ed efficaci.

Inoltre, abbiamo richiesto un cronoprogramma preciso sia degli interventi già effettuati sia di quelli programmati, perché i cittadini hanno diritto a conoscere tempi, modalità e responsabilità. Continueremo a vigilare affinché questi impegni vengano rispettati e affinché Palermo possa finalmente dotarsi di un sistema in grado di prevenire i disagi che ogni pioggia intensa provoca.

Lo dichiarano Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale ed il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso.

