Allagamenti a San Giovanni Galermo a Catania

Un intero quartiere letteralmente sotto scacco ogni volta che piove. Succede oggi a San Giovanni Galermo e puntualmente succederà nei prossimi. In via Barriera, via del Fasano, via Immacolata, via Macello, via Acquario, via Villa Flaminia e in molte altre strade del quartiere si può procedere con le barche, altro che in macchina.

Già alcune settimane fa il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale ha effettuato dei sopralluoghi nelle zone considerate a maggior rischio chiedendo un pronto intervento dell’amministrazione comunale. Da mesi il sistema per il deflusso delle acque piovane a San Giovanni Galermo non funziona come dovrebbe e questo non fa altro che aggravare una situazione già di per sé pericolosa. Passata questa settimana di piogge, il quartiere si ritroverà allagato per molto altro tempo ancora perché le caditoie sono quasi completamente otturate o del tutto inesistenti.

Giuseppe Zingale Consigliere “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”

