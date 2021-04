Domenica mattina, come ogni volta che arriva un nubifragio, la via Messina Marine, nel tratto compreso tra il confine di Ficarazzi e la sede Euroform di Villabate ( Ex Nave) , è diventata un fiume”.

Da anni i tombini presenti all’incrocio di via Meli scoppiano e fuoriescono, oltre che acque bianche, anche gli scarichi fognari provenienti da Villabate, Misilmeri e Ficarazzi. Una Vergogna, a sfogare sui social il blogger Carmelo Pantano residente a Ficarazzi che aggiunge, sono trent’anni e nessuno, purtroppo, ha mai fatto nulla di concreto…Trenta lunghissimi anni che si ripete sempre lo stesso identico allagamento. All’incrocio, tra la via Meli e il corso Umberto I, alla fine del paese. Di questo scempio, tuttavia, non possiamo dare la colpa solo all’attuale amministrazione comunale: le mancanze, su questa incompiuta, sono infatti trentennali. Sì, trent’anni che assistiamo al walzer delle poltrone perché: nel tempo è cambiato il Sindaco, il vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri – molti e dico molti dei quali residenti anche in zona – ma mai nessuno ha prodotto un atto, ovvero fatto qualcosa di concreto, per risolvere il problema. Solo timidi, ove non addirittura flebili, approcci sulle soluzioni, ma poi tutto è rimasto lì come è ancora oggi….I cittadini di Palermo e Ficarazzi sono stanchi di vedere allagate le proprie abitazioni e rimanere in panne in mezzo all’acqua maleodorante. Inoltre il fiume d’acqua che ha attraversato la via Messina Marine ha trasportato decine di sacchetti di immondizia, depositati sulla strada creando una situazione igienico-sanitario grave. Chiediamo che oltre al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo e i Sindaci dei Comuni di competenza anche il Prefetto intervenga affinché si ponga fine a questa grave questione, perché i cittadini sono stufi di subire e di pagare le tasse senza avere alcun riscontro”

Carmelo Pantano

