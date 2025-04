All’Agricantus si ride con Andrea Di Marco il comico menestrello ligure

Il teatro palermitano diretto da Vito Meccio mercoledì 16 aprile ospita lo spettacolo del comico e musicista noto al grande pubblico per essere uno dei volti della comicità nazionale

Un viaggio travolgente tra risate, musica e nostalgia, dove il passato incontra il presente a suon di parodie, monologhi e canzoni. Al Teatro Agricantus di Palermo mercoledì 16 aprile alle ore 21 è atteso Andrea Di Marco, comico e musicista noto al grande pubblico per aver preso parte alle più importanti trasmissioni televisive dedicate alla comicità – come Zelig, Colorado, Tribbù, Mai dire…, Ciro il figlio di Target, Comedy Central e Quelli che il calcio, solo per citarne alcune – che arriva a Palermo grazie alla collaborazione tra il teatro diretto da Vito Meccio e Tramp Management.

“Andrea Di Marco Show”, questo il titolo dello spettacolo del comico genovese, in scena partirà dai ricordi di gioventù per arrivare ai tormentoni della musica trap, passando per i grandi cantautori e le assurdità della vita quotidiana ed offrire uno spettacolo che risulta un mix esplosivo di ironia e ritmo. Grazie a uno stile unico e tagliente in questo spettacolo si ride delle mode di ieri e di oggi, si cantano le colonne sonore della nostra vita e si scopre che, in fondo, tutto può diventare comicità, basta trovare la giusta melodia. Un’esperienza da vivere con leggerezza, perché ridere è sempre la miglior colonna sonora della vita.

Diplomato in tromba al Conservatorio, Andrea Di Marco ha iniziato la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale “Cavalli Marci”, insieme a Claudio Nocera, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci e Fabrizio Casalino. Attualmente è membro del collettivo comico genovese “Bruciabaracche” ed è il fondatore del “Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi”, goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria.

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/ Biglietti: € 18; ingresso coppia € 30



