All’Agricantus va in scena “Il mostro peloso” una storia irriverente che dà valore alle parole

Per la stagione di Teatro per ragazzi domenica 12 novembre la compagnia sarda Teatro Actores Alidos porta in scena uno spettacolo altamente ironico – con attori, mimica e pupazzi – tratto dall’omonimo libro di Henriette Bichonnier

Il secondo appuntamento di Teatro per Ragazzi del Teatro Agricantus di Palermo vedrà in scena gli artisti della compagnia sarda Teatro Actores Alidos in uno spettacolo che mette insieme teatro d’attore, mimica e pupazzi. Domenica 12 novembre alle ore 16 le attrici Manuela Sanna e Valeria Pilia metterano in scena “Il mostro peloso”, spettacolo adatto a bambini dai 3 ai 10 anni di età, e tratto dall’omonimo libro di Henriette Bichonnier: una storia irriverente e scanzonata, perfetta per essere raccontata ad alta voce, e che fa tanto sorridere anche i bambini “più paurosi” e dove, con ironica maestria, viene messa in evidenza l’importanza di opporre le parole alla violenza che, se usate nel modo giusto, possono persino contrastarla.

La dolce e simpatica viaggiatrice Miss Emoticon, accompagnata dalla sua assistente Scintilla, gira il mondo per parlare di emozioni, rabbia, felicità, tristezza. Prende appunti, interroga bambini e, stavolta, svolge anche delle sue indagini sulla paura, sulle cose che spaventano maggiormente i bimbi… i mostri. Quando c’è da far esempi pratici Miss Emoticon non si tira certo indietro… per lei nulla ci vuole a raccontare dell’acchiappacaviglie o di quel re pauroso che incontra un mostro davvero brutto con tanti, tantissimi peli su ogni parte del corpo. Esatto, proprio lui, il Mostro Peloso che desidera mangiare un essere umano! Per salvarsi la vita il re gli promette di rimediargli un bocconcino più tenero e succulento, ovvero un bambino. E come in tutte le storie di fantasia che si rispettino cosa accade? Che l’unico bimbo che il re trova è proprio sua figlia Lucilla. Che sfortuna!

Ma tranquilli, c’è ovviamente il colpo di scena. Lucilla con la sua intelligenza riesce in un’impresa nella quale anche gli adulti hanno fallito: spezza l’incantesimo che imprigiona nell’orribile mostro peloso un bel principino… La stagione di Teatro per ragazzi prosegue domenica 10 dicembre con “La bottega della Befana” (dai 5 ai 12 anni) liberamente ispirato a “La Freccia Azzurra” di Gianni Rodari, del Teatro Bertolt Brecht. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic – Ministero della Cultura.

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/Rassegna Teatro Ragazzi Biglietti: singolo € 8; ridotto ingresso coppia € 14 (7 € a persona)

