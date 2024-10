Allarga i tuoi orizzonti con Discover Eu, scopri l’Europa gratis e senza confini Scadenza ravvicinata

Parte la tornata di candidature autunnale di DiscoverEu. Si tratta dell’iniziativa dell’Unione Europea che consente ai giovani di 18 anni di esplorare

l’Europa in lungo e in largo sfruttando la possibilità di circolare liberamente nell’UE per conoscere ed apprezzare le diverse culture e realtà esistenti nel Vecchio Continente.

Per essere ammessi alla selezione occorre:

essere nato/a tra il 1º gennaio 2006 (incluso) e il 31 dicembre 2006 (incluso);

inserire correttamente il numero della carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online;

avere la cittadinanza o la residenza* in uno dei seguenti paesi: uno degli Stati membri dell’Unione europea, compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) o uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

I/le candidati/e selezionati/e potranno viaggiare per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni tra il 1° marzo 2025 e il 31 maggio 2026. I/le vincitori/trici viaggeranno principalmente in treno, ma in casi eccezionali, per esempio per chi vive nelle isole o lontano dal confine del proprio paese, è possibile integrare i viaggi con navi, aerei e bus. Si può viaggiare da soli o in gruppo con un massimo di 4 amici, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità. Per fare partire insieme si dovrà utilizzare lo stesso codice della domanda. I partecipanti selezionati diventano automaticamente ambasciatori DiscoverEU e sarà possibile condividere le proprie esperienze di viaggio sui social mCom. Stam. + foto fonte Informa Giovaniedia tramite l’hashtag #DiscoverEU

Il termine per proporre la candidature è il 16 ottobre 2024. Per ulteriori informazioni clicca qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani