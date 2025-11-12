“Allarme aggressione”. Dispositivo anti-stalking allerta i Carabinieri: arrestato un 37enne

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 37enne pakistano per la violazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” e resistenza a pubblico ufficiale.
L’arresto è stato eseguito durante un intervento della gazzella, allertata dai Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna, che ricevevano l’allarme dell’avvicinamento oltre il limite consentito di un soggetto all’ex compagna, che in quel momento risultava presso la sua abitazione. I militari, al loro arrivo, trovavano con sorpresa il 37enne pakistano da solo all’interno dell’abitazione della donna. Questa, contattata telefonicamente dai militari, riferiva di essere fuori casa per lavoro e di aver lasciato sotto carica in camera da letto il dispositivo anti-stalking. Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l’uomo opponeva resistenza ai Carabinieri intervenuti tentando di aggredirli, venendo così arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile veniva tradotto presso il Tribunale di Bologna, ove all’esito dell’udienza di convalida con rito direttissimo, il giudice emetteva un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere.