Allattamento: l’AOUPoup Etnea in prima linea nella settimana mondiale dell’allattamento

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” aderisce attivamente con una campagna di sensibilizzazione dedicata all’importanza dell’allattamento materno.

Il tema scelto per quest’anno è: “Allattamento: una priorità – costruire reti sostenibili”, un invito a riconoscere l’allattamento come un gesto fondamentale non solo per la salute del bambino, ma anche per la relazione madre-figlio, la prevenzione, il benessere della donna e la sostenibilità ambientale e sociale.

Fino a domani, venerdì 3 ottobre, in entrambi i presidi aziendali, il Policlinico “Rodolico” e l’Ospedale San Marco, saranno distribuiti materiali informativi e divulgativi per supportare una corretta pratica dell’allattamento.

Le brochure, corredate da immagini esplicative e semplici indicazioni pratiche, guideranno le madri nell’apprendere le posizioni più efficaci, nel riconoscere i segnali del neonato e nell’utilizzare le tecniche più adatte per l’estrazione e la conservazione del latte materno. L’obiettivo è valorizzare e proteggere questo momento unico di connessione tra madre e figlio. Le medesime informazioni sono disponibili anche nel sito web aziendale all’indirizzo policlinicorodolicosanmarco.it

Nel quadro delle attività formative interne, si è svolta inoltre la terza edizione del progetto formativo sulla promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno, condotto secondo le linee di indirizzo nazionali e internazionali, nelle aule di formazione dell’ospedale San Marco. L’iniziativa ha coinvolto professionisti delle aree materno-infantili, con l’obiettivo di rafforzare competenze cliniche, comunicative e organizzative lungo tutto il percorso nascita.

L’allattamento, sebbene sia un gesto naturale e antico, oggi più che mai ha bisogno di essere sostenuto da una rete informata e accogliente fatta di famiglie, professionisti e istituzioni.

I suoi benefici sono ormai ampiamente riconosciuti: contribuisce a prevenire infezioni, obesità e diabete nei bambini, rafforza il legame affettivo con la madre, riduce il rischio di alcune malattie per le donne e rappresenta una scelta ecologica e vantaggiosa anche per il sistema sanitario.

Eppure, molte madri si trovano a dover affrontare ostacoli, dubbi e falsi miti che possono ostacolare questo percorso. È per questo che lo spazio di confronto con i professionisti, in particolare ostetriche, che con la loro esperienza aiutano a superare i pregiudizi, offrendo supporto e promuovendo una cultura dell’allattamento basata su evidenze scientifiche e sul concetto di “genitorialità responsiva”.

“Allattare – ricorda la FNOPO- non è solo nutrire: è costruire salute, relazione e responsabilità sociale. È un bene comune, che merita di essere tutelato attraverso reti fatte di famiglie, professionisti e istituzioni”.

