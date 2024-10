Allerta in rete della Polizia Postale per la false comunicazioni ricevute con una pec di un sollecito di pagamento!

Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale. L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le false comunicazioni che informano l’utente di un mancato pagamento, un servizio in scadenza, la sottoscrizione di un contratto, utilizzando la posta certificata a garanzia della liceità della richiesta.

Il destinatario dell’e-mail è indotto a eseguire il versamento in tempi rapidi, per non incorrere in azioni legali, sanzioni o multe. Come riconoscere la truffa? Comunicazioni inattese, richieste di password, codici di carte di credito, dati sensibili, necessità di agire in fretta. Il consiglio è di controllare con cura il mittente della comunicazione analizzando l’intestazione dell’e-mail e prima di effettuare il pagamento chiama la società per verificare l’attendibilità della richiesta.. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.