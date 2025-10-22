All’Hotel “Joli” di Palermo la presentazione del romanzo “Il Codice rosso” di Antonio Sapienza. Evento a cura della professoressa Graziella Bellone

“Il Codice rosso” è il titolo dell’ultimo libro dello scrittore Antonio Sapienza , che sarà presentato in anteprima a Palermo giovedì 23 ottobre alle 18:00, nella Sala Novecento dell’ Hotel “Joli”, in via Michele Amari 11.

L’appuntamento culturale, a cura della professoressa Graziella Bellone, vedrà l’autore dialogare con la giornalista Marianna La Barbera. Pubblicato da Amazon nella collana “Città in giallo”, l’opera racconta un nuovo caso della serie dedicata al Capitano dell’Arma dei Carabinieri Marco Bentivoglio, del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo, protagonista delle precedenti pubblicazioni dell’autore: “L’anello mancante” (2023), “Il rito della luce” e “La sposa del deserto”, entrambe del 2024.

“Il Codice rosso” è un complesso e avvincente intrigo internazionale che narra le peripezie del Capitano Pierluigi Zambon, da poco diventato grande amico del collega siciliano Marco Bentivoglio.

Una missione all’estero si trasforma in un incubo per l’ufficiale che, per venirne fuori, chiederà il supporto del suo omologo palermitano: insieme ce la faranno, ma il finale sarà un’autentica sorpresa per il lettore.

“È il racconto di un’indagine avventurosa – afferma Graziella Bellone, a cui è affidata la presentazione critica de “Il Codice rosso” all’Hotel “Joli” – ricca di enigmi e di humor dosati al punto giusto, che fonde abilmente i fatti con le vicissitudini dei protagonisti, tutti ben costruiti e straordinariamente reali: figure che suscitano nel lettore un senso di empatia”.

“È un romanzo godibile, brillante, leggero, dalla trama intrigante, dal buon ritmo narrativo e dalla prosa diretta e scorrevole – conclude – con un registro linguistico per lo più informale e vicino al parlato”.

L’ingresso alla presentazione è gratuito.

