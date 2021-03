La ricchezza nella diversità per una società scolastica inclusiva” – Mercoledì 17 marzo, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Silvio Boccone” di Palermo, nell’ambito di un corso di formazione per docenti, prende il via il progetto Storie, culture e religioni in dialogo. La ricchezza nella diversità per una società scolastica inclusiva, che accetta la “sfida del pluralismo religioso a scuola” e ne sviluppa i contenuti.

Il progetto è frutto dell’intesa tra l’Istituto scolastico palermitano e la Fondazione per le scienze religiose (Fscire) di Bologna, presente in città con la Biblioteca e Centro di ricerca per lo studio della storia e delle dottrine dell’Islam “Giorgio La Pira”.

Obiettivo del progetto è fornire strumenti utili per approfondire gli aspetti del pluralismo religioso, legato strettamente alla pedagogia interculturale, tema di grande attualità vista la presenza rilevante nelle scuole di alunni e famiglie portatrici di valori religiosi, agnostici, atei e di grande importanza per la promozione di una convivenza civile, rispettosa e accogliente, di un dialogo interreligioso e interculturale fra le studentesse, gli studenti e il personale docente dell’Istituto e del territorio di riferimento. Per questo, la prima lezione del corso avrà come tema il pluralismo e l’analfabetismo religioso.

Il corso di formazione prevede un totale di trenta ore di lezione e dieci di studio individuale. Con la collaborazione di tredici ricercatori e docenti universitari, ai partecipanti – insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Silvio Boccone” – sono proposti gli strumenti necessari alla comprensione dei fenomeni storico-religiosi del passato e delle loro ripercussioni sulle dinamiche del presente, con un’ampia panoramica sulle conoscenze specifiche e specialistiche per l’interpretazione delle fonti, della storia e delle identità plurali della nostra società.

Nel corso dell’anno scolastico venturo, l’Istituto Comprensivo Statale “Silvio Boccone”, in collaborazione con Fscire e la Biblioteca “La Pira”, organizzerà laboratori ed eventi pubblici rivolti al personale scolastico, agli studenti, ai genitori e alle associazioni della città di Palermo, al fine anche di consolidare una rete di soggetti e di promuovere un ampio spettro di attività culturali sul territorio.

Presieduta da Alessandro Pajno e diretta da Alberto Melloni (segretario della Fondazione), Fscire è un istituto di ricerca con sede a Bologna. Dal 2014 è riconosciuta come infrastruttura di ricerca nazionale per le scienze religiose e dal 2018 ha aperto una Biblioteca e un centro di ricerca a Palermo – intitolati a Giorgio La Pira – dedicati alle dottrine e alla storia dell’Islam. L’istituto pubblica, sviluppa, fornisce, organizza, approfondisce e diffonde la ricerca nell’ambito delle Scienze religiose studiando in particolare il Cristianesimo e i suoi rapporti con le altre confessioni. La Fondazione è convenzionata con l’Università di Bologna e con altri atenei e opera, pur in un contesto sinergico con altri istituti di ricerca, in piena autonomia rispetto alle università e alle chiese.

