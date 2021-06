Assegnazione del Premio Etiquette al governatore del Rotary Club Sicilia e Malta, Alfio Di Costa e presidente del Comitato di Palermo della Croce Rossa italiana Laura Campione. Omaggio a Carla Fracci. Testimonial Eva Carieri

Tornano le passerelle d’autore a Palermo, dove la moda incontra la bellezza dei luoghi e la solidarietà. Sabato 26 giugno, alle ore 19,00 lo Stand Florio di via Messina Marine, 40 ospiterà la Florio Fashion Night, nuova produzione della Rosi De Simone Eventi nel giardino dell’edificio storico della Costa Sud, costruito dalla famiglia Florio su progetto di Ernesto Basile e recentemente restituito alla città. Durante la serata, condotta da Cinzia Gizzi, con il dj Tony Tonè in consolle si celebrerà la consegna del Premio Etiquette, ideato dalla Gioielleria Icone. Ingresso gratuito attraverso l’inserimento in lista da parte di ciascuna azienda e sponsor presente

Il programma della Florio Fashion Night e i premiati

Il riconoscimento sarà consegnato a Laura Campione, presidente del Comitato di Palermo della Croce Rossa Italiana per l’iniziativa delle tensostrutture alla Stazione centrale di Palermo per eseguire tamponi gratuiti ai soggetti svantaggiati. Sarà premiato anche Alfio Di Costa, governatore del Rotary Club Sicilia e Malta, per l’impegno svolto dal club service per sconfiggere la poliomelite in Africa. Ad allietare la serata, la ballerina Norma Argento, con il suo omaggio a Carla Fracci, ispirato a donna Franca Florio.

La proposta moda della Florio Fashion Night

Saranno presentate le collezioni di Four Seasons via Marchese Ugo, 58/D, di Madì Creazioni via Petrarca, 33, di Rosa Alessi Atelier via Enrico Parisi, 34, di Artottica via Sciuti, 172/C, di “Io” via Archimede, 183, di Gemme sul filo di Rosa Mandina, di Dainese Store Palermo via Sammartino, 91, di Atelier dei piccoli via La Farina, 14/M. In passerella anche la collezione del marchio Mikifrà insieme alla testimonial Eva Carieri. Sponsor della serata Living Store, Giacalone Meat, Gambino Moto, Circolo nautico Costa Ponente e Gabriele Beninati Birraio. Service Chopin e coordinamento back stage, Vivia Cascio, trucco e parrucco Accademia Make-up Training via Stefano Turr 38. Ufficio stampa Emme Averna Comunicazione di Milvia Averna.

