Allo start la 43^ Cesana – Sestriere

Cesana Torinese (TO). La 43^ Cesana – Sestriere si è presentata con un forte impulso di agonismo che infonde fascino e trasporto al terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità salita Auto Storiche. Due manche di ricognizione per i 101 concorrenti del CIVSA a cui si aggiungono i 43 concorrenti delle auto moderne nella gara organizzata dall’Automobile Club Torino. Sul finale di giornata è arrivata la pioggia che ha confuso i riferimenti per gli ultimi piloti del 4° Raggruppamento.

La migliore interpretazione dei 10.400 metri del tracciato è arrivata dal 5° Raggruppamento dove Pier Paolo Serra si è rivelato preciso ed incisivo sulla March 772 con cui ha realizzato il miglior riscontro di giornata in 5’22”05 e sempre tra le monoposto il francese Jean Debeaune sulla Van Diemen FR82 si propone tra i primi attori. In 4° Raggruppamento sarà sfida tra il padrone di casa Mario Massaglia che è stato il più disinvolto nella 1^ manche sulla Osella PA 9/90 BMW curata dal Team Di Fulvio. Nella 2^ salita di prove il piemontese della Bologna Squadra Corse è stato infastidito dalla pioggia nella parte finale, come il siciliano Salvatore Totò Riolo che sulla PRC A6 BMW ha trovato buoni riferimenti, sebbene un oggetto libero all’interno dell’abitacolo lo ha un pò distratto nella 1^ salita. Tra i protagonisti di vertice e della Sport Nazionale, ci saranno sia il siciliano Gaetano Palumbo sulla Lucchini SN 90, sia l’altro pilota di casa Arnaldo Pinto, attualmente al comando del 4° Raggruppamento. Tra le vetture turismo Riccardo Ala su Ford Sierra RS è stato il più efficace. Altra categoria ad alta spettacolarità sarà il 3° Raggruppamento dove il fiorentino Giuliano Peroni mira a riprendersi il successo e la vetta con la Osella PA 8/9 BMW con cui ha disputato due prove perfette, ma sarà duello tra Fiat X1/9 per il primato delle auto turismo tra l’attuale leader marchigiano Marco Gentili e l’altoatesino Erwin Morandell, autori di passaggi pressoché identici in prova. Il bolognese Fosco Zambelli sulla Alfa Romeo Gtam 1750 è stato il più efficace del 2° Raggruppamento e si prepara per un affondo in gara che però non sarà facile, poiché c’è il ritorno dell’altro emiliano Giuliano Palmieri che ha ritrovato con profitto la Porsche 911 RSR. Entusiasmante anche il 1° Raggruppamento dove l’austriaco Harald Mossler ha mostrato il suo attaccamento alla competizione piemontese ed il feeling con la Daren Mk3 con due salite assolutamente efficaci. Ha preso dei riferimenti che serviranno alla migliore strategia di gara il leader fiorentino e campione in carica Tiberio Nocentini che con la Chevron B19 Cosworth si candida ad un duello di vertice. Per le auto turismo Carlo Fiorito è stato tra i migliori interpreti del tracciato in prova su BMW 2002 TI.

Classifica Raggruppamenti CIVSA dopo 2 gare: 1° Raggr.: 1 Nocentini, p 14; 2 Ferraro 12;K 3 Camilli 7. 2° Raggr.: 1 Maiolo 11; 2 Pieroni 9; 3 Buttura e “Ghost” 8. 3° Raggr.: 1 Gentili13; 2 Peroni G. 12,5; 3 Fognani 9. 4° Raggr.: 1 Pinto 11; 2 Lapi e Riolo 7. 5° Raggr.: 1 Peroni S. 5; 2 Serra 4; 3 Pellegrin 3.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2024: 22-24 marzo 58^ Coppa della Consuma (FI); 26-28 aprile 9^ Salita Storica Monte Erice (TP); 24-26 maggio 35^ Bologna Raticosa (BO); 21-23 giugno 27^ Lago Montefiascone (VT); 5-7 luglio 42^ Cesana – Sestriere (TO); 18-20 luglio 16° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 6-8 settembre Guarcino – Campocatino (FR); 20-22 settembre 15^ Scarperia – Giogo (FI); 4-6 ottobre 7^ Coppa Faro (PU).

