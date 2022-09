Allo Steri a Palermo va in scena Diàlektos con Mario Incudine, Salvo Piparo e Giuseppe Milici

DIÁLEKTOS Il 14 settembre allo Steri a Palermo l’esaltazione del dialetto del Sud in musica con Salvo Piparo, Mario Incudine, Giuseppe Milici e altri artisti accompagnati dalla Sicily Pop Orchestra diretta da Antonio Zarcone

Una serata di musica e parole, in nome del mito e della tradizione del dialetto. Non solo siciliano, ma napoletano e, ancora meglio, del Regno delle due Sicilie. Il 14 settembre alle 21 nello spiazzale interno dello Steri in piazza Marina a Palermo la Sicily Pop Orchestra diretta da Antonio Zarcone porta in scena per la prima volta lo spettacolo Diálektos.

Mario Incudine, Giuseppe Milici, Pamela Barone e Giuliana Di Liberto – presentati da Eliana Chiavetta – saranno i protagonisti di uno spettacolo dove si mette a confronto la “Musica Folk” tradizionale siciliana e non solo, con la “Folk Music” di oggi. In scaletta non mancheranno omaggi a Rosa Balistreri, così come a grandi classici del dialetto napoletano da “Era de maggio” a “Tammuriata nera”. A fare da cerniera e da cuntastorie sarà Salvo Piparo, che narrerà di “Palermo e dei suoi pupiddi”.

L’obiettivo è fare conoscere l’evoluzione della musica popolare siciliana e di tutte le sue molteplici contaminazioni. Così la musica popolare, espressione della storia e degli usi e costumi di, appunto, un popolo, diventa una entità vivente in continua crescita, che segue l’evoluzione sociale di ciò che rappresenta.

I biglietti di ingresso costano 18 euro per il primo settore e 12,50 per il secondo. Per acquistarli basta: o inviare un WhatsApp al 348 869 7632 o rivolgersi a Palermo Classica in via Paolo Paternostro 94 al telefono 091 332 208 o acquistarli online su www.ciaotickets.com .

