Alloggi a canone sostenibile per le categorie fragili, ecco come candidarsi

Il Comune di Trapani ha pubblicato un bando per assegnare dieci alloggi a canone sostenibile a soggetti in situazioni di fragilità socioeconomica.

Si tratta di appartamenti di diversa superficie, situati nel Borgo Rurale Livio Bassi ad Ummari, appartenenti al patrimonio immobiliare comunale e riqualificati dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani con le risorse del Piano operativo Fesr Sicilia 2014/2020.

Possono partecipare al bando i residenti nel comune di Trapani nuclei familiari a basso reddito; anziani in condizioni di disagio; giovani coppie a basso reddito. I candidati devono avere un nucleo familiare anagrafico non superiore a cinque unità e possedere altri requisiti soggettivi specificati nell’avviso pubblico.

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta, devono essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta il 22 novembre 2023, tramite una delle seguenti modalità: consegna a mano o posta raccomandata all’Ufficio protocollo del Comune di Trapani – Servizi Sociali, sito in via Teocrito 1; posta elettronica certificata all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.trapani.it.

La documentazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “Avviso Pubblico per l’assegnazione degli alloggi a canone sostenibile siti in Trapani – Borgo Livio Bassi – Ummari”. Per ulteriori dettagli, si può consultare l’avviso pubblico sul sito del Comune di Trapani.

“Si tratta di un’opportunità per le persone in difficoltà di accedere a una soluzione abitativa dignitosa e conveniente, in un contesto rurale e sostenibile – commentano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì – . Il Comune di Trapani intende favorire l’inclusione sociale e la qualità della vita dei suoi cittadini oltre al ripopolamento di un borgo agricolo della nostra città”.

Info e link: https://comune.trapani.it/informazioni/assegnazione-alloggi-in-social-housing-a-canone-sostenibile/

Com. Stam. + foto