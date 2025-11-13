All’Ospedale di Acireale l’ottavo prelievo di cornee del 2025: un gesto che ridona la vista e la speranza

Acireale – Ottavo prelievo di cornee del 2025 eseguito all’Ospedale di Acireale. Un gesto di grande generosità e un risultato organizzativo di eccellenza. La donatrice è una donna di 72 anni, deceduta presso la SUAP (Speciale Unità di Accoglienza Permanente) operativa nel Presidio acese.

Il gesto di solidarietà della paziente e dei suoi familiari testimonia ancora una volta il valore della donazione, che consente di restituire la vista e la speranza a chi attende un trapianto.

«Esprimo a nome mio e della Direzione Strategica profonda gratitudine ai familiari della donatrice per la loro sensibilità e al personale coinvolto per la professionalità e la collaborazione dimostrate – ha detto il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. È grazie a un lavoro di squadra efficace e a una rete organizzativa solida che possiamo rendere possibile la donazione e alimentare una cultura del dono fondata sulla solidarietà e sulla responsabilità verso la comunità. Un impegno che l’Azienda continuerà a promuovere come patrimonio organizzativo e di civiltà del nostro territorio».

Il processo di donazione è stato gestito da Maria Luisa Granata, coordinatore aziendale trapianti, con la collaborazione di Carmela Zuccaro, dirigente medico della SUAP.

La valutazione e il prelievo delle cornee sono stati eseguiti da Lucia Meli, dirigente medico oculista.

Il risultato raggiunto rappresenta l’esito di un percorso organizzativo condiviso con il Centro regionale trapianti, diretto da Giorgio Battaglia, e costruito nel tempo grazie alla sinergia tra la Direzione Medica di Presidio, diretta da Rosario Cunsolo, il Dipartimento per l’Emergenza, guidato da Giuseppe Rapisarda, l’UOC di Oculistica, diretta da Giuseppe Scalia, e la SUAP, guidata da Antonio Vicari, che, con il contributo delle rispettive équipe, hanno consolidato nel tempo un modello organizzativo efficiente e sensibile ai valori della donazione.

