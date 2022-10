Alluvione Trapani, aggiornamento sugli interventi effettuati

Alluvione Trapani, massicci interventi in corso sulla rete fognaria. Trovate ostruzioni di vecchia data, già liberate vecchie condotte. Grande sforzo economico del Comune di Trapani per recuperare decenni di ritardi. Domani il Sindaco Tranchida a Palermo per accelerare sullo “stato di calamità naturale”

Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, come di già anticipato venerdì notte in concomitanza con la bomba d’acqua – successiva all’alluvione del 26/9 – ha firmato l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale si prevedono una serie di interventi straordinari volti a verificare immediatamente lo stato di residua funzionalità di fognature e condotte acque bianche anche alla luce dei sopravvenuti e dannosi eventi alluvionali dei giorni scorsi. In particolar modo, mediante sonde e videoispezioni, sono state già attenzionate ed in corso, prioritariamente via Marsala e traverse nord e sud, via G.B. Fardella e traverse nord e sud, Corso Piersanti Mattarella e traverse nord e sud, via Conte Agostino Pepoli e traverse nord e sud, Piazza Martiri d’Ungheria e traverse, via Virgilio e traverse nord e sud, via Mazzini e traverse est e ovest, via Canale Scalabrino, via Bastianini, Via Tenente Alberti nel tratto compreso tra la Via Giardinetto e la Via Canale Scalabrino, Via Orti e traverse est e ovest, via Ammiraglio Staiti nel tratto fronte Caserma VV.FF., Rione Cappuccinelli (via Tenente Giannitrapani e ambiti correlati), via Marconi incrocio con via Villa Rosina, via Libica incrocio via Capitano Sieli, via Convento San Francesco di Paola e relativo slargo. Per tutte le altre zone non riportate in elenco, si rassicura la popolazione circa i monitoraggi, che non tralasceranno alcuna arteria. Lo sforzo del Comune, che certamente sarà estremamente dispendioso in termini economici, si è reso non più rinviabile in seguito ai danni purtroppo riportati in alcune sezioni delle già precarie infrastrutture di rete comunali a causa dell’evento alluvionale di lunedì 26 settembre, che tanti danni ha anche procurato a privati ed attività commerciali travolti dall’acqua e dal fango.

Dai primi controlli effettuati, che hanno confermato come le principali caditoie fossero pulite, sono allo stato emerse criticità solo in via Vespri ove si è registrato un crollo interno della rete acque bianche. Nel pomeriggio di oggi, effettuati interventi nei pressi del CCR alla litoranea mediante videoispezione, registrando parziale occlusione alla condotta a mare a causa di maree sabbiose, al pari della zona del porto peschereccio. Domani, importanti verifiche in Via Marsala e zona di Piazza Malta. Riparazioni stradali effettuate anche intorno alla statua di Garibaldi alla marina, mentre nei prossimi giorni un intervento intensivo si rende necessario dietro le poste centrali, la cui strada andrà chiusa. In presenza di gravi ostruzioni e di condotte “crollate” anche in conseguenza di questi eventi e/o rinvenute ed emergenti in presenza degli stessi, si procederà rompendo le strade ed intervenendo in maniera risolutiva. In tale direzione ennesima ordinanza del sindaco Tranchida inibisce la balneazione raddoppiando a 300mt lo specchio acqueo antistante la zona del CCR – pennello a mare sul lungomare.



Stamani, si è riunito il tavolo di crisi comunale, durante il quale il Sindaco Tranchida ha annunciato una nuova riorganizzazione interna per essere immediatamente pronti in caso di gravi calamità, precettando il personale e dividendo svariati compiti sia a tecnici comunali che agli Assessori onerati di responsabilità anche politica. Anche di questo, nei prossimi giorni, si darà apposita comunicazione. Si rammenta alla cittadinanza che l’amministrazione comunale sta compiendo anche in questa triste circostanza, ogni sforzo al fine di recuperare il ritardo almeno decennale circa la manutenzione di alcune condotte, letteralmente colabrodo. Le spese, che non mancheranno, serviranno al fine di garantire sicurezza e maggiore serenità in primis a chi, in questi ultimi giorni, ha subito gravi danni.

Domani vertice a Palermo del sindaco Tranchida accompagnato dall’ing Loria, esperto gratuito, sul fronte procedura “riconoscimento stato calamità naturale”.

