Alma Basket ospita la capolista Bruschi Basket Coach Buzzanca introduce la gara: “Spero in una prestazione di cuore e orgoglio delle ragazze”

“Non abbiamo nulla da perdere. Conosciamo la nostra avversaria ed è la prima in classifica. Per questo spero che le ragazze facciano una prova di cuore, orgoglio e sentimento, mettendo come sempre il 100%”.

Questo l’incipit con cui la coach Alma Basket, Mara Buzzanca, ha introdotto la gara in programma domenica 20 febbraio tra Patti e Bruschi Basket San Giovanni Valdarno. Con estrema professionalità e volontà il team pattese sta cercando di recuperare i 30 giorni di stop dovuti ad alcune positività in squadra. La sconfitta contro San Salvatore Selargius è stata archiviata, in settimana le siciliane hanno salutato Francesca De Rosa, ma l’obiettivo rimane lo stesso: riprendere il percorso positivo costruito in questa fase di stagione.

“Dovremo restare concentrate per 40’ e non sarà facile perchè abbiamo ripreso dopo un lungo stop con una sola settimana di allenamenti – continua l’allenatrice pattese -, il ritmo partita non è ancora completamente ritrovato. Giochiamo a sprazzi, ma spero questa partita possa avvicinarci ai ritmi che avevamo prima”.

All’andata San Giovanni Valdarno aveva nettamente vinto contro una Patti in cerca di identità per 97-63. Per la 5^ giornata di ritorno, nelle rotazioni di coach Buzzanca resta in dubbio la condizione di Benedetta Dell’Orto, ma il team del presidente Attilio Scarcella e il vice presidente Franco Buzzanca ha trovato i giusti equilibri. Alla palla a due (PalaSerranò ore 18) si presenterà un’Alma Basket a caccia di punti.

Arbitreranno l’incontro Chiara Consonni di Bergamo e Riccardo Spinello di Marnate (Varese). L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Alma Basket Patti con la regia di Davide Benedetto e Valeria Orlando, telecronaca di Chiara Borzì.

Com. Stam.