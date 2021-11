Alma Basket Patti in trasferta a Ponte Buggianese, in palio due punti importanti contro Nico Basket

L’Alma Basket Patti torna in trasferta dopo due impegni casalinghi consecutivi e si sposta in Toscana, dove sabato 27 novembre affronterà Nico Basket Ponte Buggianese (Pistoia).

Al Palasport “Sandro Pertini” sarà sfida tra decima e dodicesima forza del campionato, per questo Patti cercherà senza dubbio di conquistare i due punti per staccare le toscane in classifica, in attesa del recupero della gara contro San Salvatore Selargius.

“Nico è una squadra sicuramente diversa dall’anno scorso, ha meno punti di riferimento ma comunque delle giocatrici sempre da tenere d’occhio come Saric, Giangrasso o Bacchini – spiega l’assistant coach Laura Perseu -. Sono una squadra giovane, imprevedibile, che non dà punti di riferimento e tutte attaccano il canestro. Spesso escono fuori dai loro schemi e per questo sono più simili a noi e loro più alla nostra portata rispetto a La Spezia. In un momento come questo, in cui in classifica non siamo messe benissimo, andiamo a Ponte Buggianese per provare a fare risultato giocando a viso aperto”.

Arbitresse dell’incontro sono Francesca Luporini di Buggiano (Pistoia) e Clarissa Baroni di Altopascio (Lucca), palla a due anticipata alle ore 16.

