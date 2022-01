Alma Basket Patti riparte dalla trasferta di Vigarano “Partita non facile, ma proveremo a sfruttare i loro momenti di calo”

Venti giorni dopo l’ultimo impegno di campionato l’Alma Basket Patti riparte, apre il 2022, con la gara valida per la 12^ giornata del Girone Sud prevista contro Pallacanestro Vigarano.

Sabato 8 gennaio alle ore 16 la formazione siciliana scenderà in campo al PalaVigarano (arbitri Di Tommaso Marzia e Marconi Angelica) per accorciare ancora il divario in classifica e per tentare una scalata che avrebbe dell’incredibile anche in vista del recupero, programmato per giovedì 13 gennaio, contro San Salvatore Selargius.

Ad introdurre l’incontro è come di consueto coach Mara Buzzanca.

“Quella di domani non sarà una partita facile, rientriamo dalla sosta di natale che non è periodo facile per nessuno. Non abbiamo casi Covid-19 in squadra, ne siamo facili, ma partiamo in una fase nuovamente preoccupante su questo fronte. Andiamo a Vigarano per prendere i due punti. Cicic, Perini, Sarni, Sorrentino, Capra che esce dalla panchina sono giocatrici a cui dovremo fare attenzione. Il loro gruppo viene da una partita disputata con un ottimo risultato contro Nico Basket, sono una squadra che sa giocare gare importanti, ma ha anche dei momenti di calo di cui possiamo approfittare”.

Come anticipato nessuna positività nel gruppo pattese, ma la quarta ondata di pandemia ha costretto al rinvio tre gare sulle sette. previste questo week-end. Nella 12^ giornata del girone di andata non si giocheranno: Azimut Savona – Cestistica Spezzina, Thunder Matelica-Blue Lizard Capri, Techfind Selargius – Nico Basket.

