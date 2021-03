Dopo due settimana di stop (rinviate le gare contro Cus Cagliari e San Salvatore Selargius) l’Alma Patti torna sul parquet per un impegno ufficiale di campionato.

Le atlete di coach Mara Buzzanca sono in viaggio verso Umbertide, dove sfideranno la Bottega del Tartufo di coach Staccini sabato 6 marzo alle ore 18. La gara è valida per la 18^ giornata del Girone Sud.

Nonostante la sconfitta rimediata al PalaSerranò 66-68, per la città di Patti la gara d’andata ha rappresentato uno momento di “festa dello sport”, grazie alla consegna di una targa commemorativa alla pattese Beatrice Stroscio da parte del presidente Attilio Scarcella, a ricordo del giorno in cui l’atleta cresciuta in casa Alma e proprio l’Alma si sono affrontate in un campionato di Serie A2.

A dispetto di un viaggio da 10 ore coach Buzzanca non ammette sconti.

“Umbertide è una squadra più giovane di noi ed è vero che stanno facendo un campionato straordinario, ma andiamo per riprendere i punti persi in casa. Non possiamo permetterci di bissare il risultato maturato al PalaSerranò. Le due settimane senza impegni di campionato sono state rischiose da un punto di vista mentale e fisico, per questo abbiamo lavorato su entrambi gli aspetti, permettendoci anche un lavoro con carichi più pesanti. Per non perdere la condizione abbiamo anche organizzato un’amichevole sabato scorso, ma l’abbiamo giocata contro il nostro staff data l’impossibilità di organizzarla con altre squadre”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming a questo link Diretta Pall. Umbertide – Alma Patti.

Arbitreranno l’incontro Settepanella Simone di Roseto degli Abruzzi (Te) e Lorenzo Bianchi di Riccione (Rn).

Com. Stam.