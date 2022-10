Alma Patti all’esordio contro Omeps Givova Battipaglia per il primo derby del Sud

Prima di campionato in esterna per l’Alma Basket Patti, esordiente nella stagione 2022-2023 al PalaZauli di Battipaglia contro la Omeps Givova. La formazione del presidente Attilio Scarcella lascerà la Sicilia alle 7:30 per la palla a due prevista in Campania alle ore 19:30.

“Abbiamo le carte in regola per fare bene – analizza alla vigilia della prima coach Mara Buzzanca – e proveremo a far valere il nostro lavoro nonostante Battipaglia abbia settimane in più di preparazione a suo vantaggio. E’ stata una settimana a completamento della nostra preparazione atletica ed è trascorso infatti un mese dall’inizio, siamo più indietro, ma cercheremo di fare risultato già dalla prima di campionato. Le nostre avversarie hanno aggiunto giocatrici importanti rispetto la scorsa annata, andremo “alla cieca” perchè non conosciamo il loro gioco. Questo ci spingerà semplicemente a mettere in campo quel che abbiamo costruito, iniziare subito a lavorare sulla nostra identità curando le nostre situazioni di gioco sia in attacco che in difesa”.

Patti ritrova Battipaglia, avversaria contro cui aveva chiuso la regular season 2021-2022.

“Battesimo di fuoco per la nuova squadra che riparte da dove ha finito lo scorso anno prima dei play off – ricorda il presidente Alma Basket Attilio Scarcella -. E’ un test importante che consentirà alla squadra di sentirsi da subito in clima agonistico di campionato. Sicuramente le prime partite saranno di inquadramento, però, sono convinto che dopo il test milanese il team abbia acquisito il suo equilibrio”.

Com. Stam./foto