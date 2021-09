Prima amichevole stagionale per l’Alma Patti Basket e prime risposte dal campo dopo 15 giorni di lavoro per la squadra allenata da coach Mara Buzzanca. Contro la Passalacqua Spedizioni Ragusa l’Alma non sfigura, scollina i 60 punti cedendo alle avversarie solo nel quarto quarto.

Aver tenuto testa, in attacco e difesa, ad un’avversaria come Ragusa fino al quarto quarto è un segnale confortante – ha spiegato a margine dell’incontro coach Buzzanca -. E’ stata un’amichevole importante, che ha visto tutte le ragazze rispondere presente in tutti i frangenti del gioco, lottando e dimostrando una condizione fisica incoraggiante. Tutto lo staff non ha potuto che apprezzare questa prima uscita della squadra”.

L’incontro si è disputato con punteggi azzerati ad ogni quarto, le padrone di casa hanno fatto ampio utilizzo delle rotazioni e delle proprie giovani. Non è scesa in campo Asia Taylor.

“Abbiamo fatto canestro con continuità e questo è un altro segnale da non tralasciare, ma soprattutto retto in difesa per oltre 30 minuti contro una formazione che ha iniziato prima la preparazione e disputato già altre amichevoli. Sono soddisfatta”, conclude l’allenatrice pattese.

Sabato 18 settembre tra l’Alma Patti del presidente Attilio Scarcella e la Passalacqua Spedizioni Ragusa si replica con l’amichevole di ritorno organizzata al PalaSerranò (ore 17:00).

