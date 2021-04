Torna in trasferta l’Alma Patti Basket di coach Mara Buzzanca già pronta a lasciare la Sicilia direzione Sardegna dove, domani 10 aprile, giocherà alle ore 19:30 contro Surgical Virtus Cagliari di coach Iris Ferrazzoli. La gara è valida per la 13^ giornata del girone di ritorno.

E’ stata un settimana importante per la società siciliana una volta perfezionato l’ingaggio della lunga italo-argentina Victoria Llorente, giocatrice che per ruolo ed esperienza potrà sicuramente aumentare le potenzialità del roster pattese, certamente molto competitivo ma da sempre caratterizzato da rotazioni corte.

Il presidente Alma Patti Attilio Scarcella ha svelato gli obiettivi legato all’ingaggio di Victoria Llorente e raccontato l’importanza che il progetto Alma Patti inizia a rivestire anche a livello italiano.

“Ogni tanto i sogni diventano realtà. Avevo desiderio di portare per la squadra e per la Città di Patti una giocatrice importante, un’atleta che potesse fare la differenza e dare valore aggiunto ad un gruppo che nel corso di questo campionato ha dimostrato di avere carattere, passione, forza e volontà. Pur in emergenza sanitaria la città e tanti altri sportivi sono vicini all’Alma Patti, me ne sono accorto personalmente dopo essere stato riconosciuto in aeroporto a Roma con queste parole: “Io la conosco, lei è il presidente dell’Alma”. La nostra è una bellissima realtà seguita anche da lontano. Lo sforzo che sto facendo credo ia giusto perchè la città ha bisogno di sognare e con Vicky Llorente può sicuramente ottenere dei risultati in più.

Devo poi ringraziare gli amici che si sono avvicinati recentemente a me e alla squadra, come Andrea Arena, che con il suo impegno riuscirà a dare un piccolo buon sostegno alla squadra o Lavalux di Marina di Patti, Cagifer Sud di Patti, PS Mar, Giacomo Magistro. Credo questo nuovo innesto sia necessario per dare all’Alma Patti la forza in più per potersela giocare fino all’ultima partita di campionato e poter affrontare i play-off con tutto l’impegno necessario a raggiungere il miglior obiettivo possibile“.

Ph Chiara Borzi

Com. Stam.