MARINA DI PATTI (ME) – Con la presentazione della squadra e lo staff, il settore giovanile e la dirigenza, l’Alma Patti Basket del presidente Attilio Scarcella si avvicina ufficialmente all’inizio del secondo campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile. Al That’s Amore di Patti Marina, storico sponsor Alma, la formazione siciliana ha riabbracciato in presenza la città e in totale sicurezza festeggiato la stagione 2021-2022 raccontando dei propri obiettivi.

Ad aprire l’appuntamento è stato il presidente Scarcella, evidenziando l’arrivo della sua quarta stagione al vertice dell’Alma e ricordando l’entusiasmante primo anno in A2.

“La scorsa è stata una stagione difficile, piena di limitazioni, ma che Patti ha giocato raggiungendo obiettivi incredibili e difficili da immaginare per una Cenerentola del campionato. Anche quella che sta per iniziare sarà un’annata difficile, ma l’idea di poter contare sul nostro pubblico ci restituisce un entusiasmo non indifferente. Tante persone hanno voglia di riempire di nuovo il palazzetto e tifare per la squadra della città perché l’Alma trasmette tantissimo a livello di emozioni. Per questo sono convinto che dovremo “richiudere le porte del PalaSerranò” per far rispettare il limite sulla capienza! – ironizza Scarcella -. Questa sera festeggiamo anche con le nostre ragazze più giovani, insieme alle giocatrici del futuro, a cui auguro sinceramente di trovare tra qualche hanno un posto in prima squadra”. Attilio Scarcella ha ringraziato singolarmente ogni sponsor Alma Patti Basket che permettono la permanenza in Serie A2: Croce Verde, Fitnessmania, Mega Ottica, Chirurgo estetico Massimo Turrisi, Giacomo Magistro, Cagifer Sud, Guido Coppola, Luca Casella, Ristorante Cani Cani, Michele Mastronardi, Monica Sicali, Nino Marino, Paolo Vita, il Jolì, Salvino Palmeri, Salvuccio Donzì, Samuele Giardina, Il Vicoletto, Givova nuovo sponsor Alma Patti.

E’ intervento poi il sindaco uscente di Patti Aquino, accompagnato dalla vice sindaco Alessia Bonanno, l’assessore allo Sport del Comune di Patti Cesare Messina, il presidente del Consiglio Comunale Nicola Mollica, la consigliere Enza Stroscio. Presente anche la parlamentare barcellonese Ella Bucalo, promotrice della libera pratica sportiva nelle scuole, la commercialista Tonina Mollica. L’azione politica non ammette sconti sul rispetto delle caratteristiche fondamentali dello sport, in particolare a livello giovanile.

“Ringrazio la società Alma Patti perché al pari di una famiglia che presta attenzione ai più piccoli, permette grande attenzione alle giovani pattesi che praticano uno sport e in questo caso la pallacanestro – ha spiegato Mauro Aquino -. Lo sport trasmette valori veri e autentici, chiede disciplina morale, impegno e passione, tutti ingredienti che servono nella vita di ogni giorno. Lo scorso anno ce l’abbiamo quasi fatta, ma già oggi questa società merita l’A1”.

Al microfono del conduttore dell’evento, Salvo Pizzuto, sono poi intervenuti il vice presidente Franco Buzzanca, coach Mara Buzzanca, gli assistant coach Laura Perseu e Peppe Costantino, la team manager Mariana Kramer, il nuovo preparatore Alma Basket. Un saluto è andato al dirigente Sarò De Luca e i presenti hanno ricevuto il saluto della dirigente Simona Lo Paro, l’ufficio stampa Chiara Borzì e della regia streaming rappresentanta da Davide Benedetto e Valeria Orlando.

“Abbiamo allestito una buona squadra, non è la stessa formazione dello scorso anno, ma noi dobbiamo lavorare e vogliamo lavorare sulla crescita di questa ragazze che già dopo due settimane e mezzo hanno dimostrato tutta la loro voglia di lottare in questa stagione”, ha spiegato l’allenatrice Mara Buzzanca.

“Tutti i giorni lavoriamo sodo mossi dalla passione e l’amore per il basket. Qualsiasi cosa facciamo, se fatta con passione, non avrà bisogno di un in bocca al lupo perché è già predisposta ad andare bene. L’intensità del nostro Presidente Attilio è il motore che ci spinge a fare meglio. Noi dirigenti lavorando bene e sodo, le giocatrici facendo quel che chiediamo avendo quello di cui hanno bisogno, vogliamo realizzare questa stagione nel modo migliore possibile”, ha evidenziato la team manager Alma Patti Mariana Kramer.

Microfono infine a tutte le atlete della prim squadra 2021-2022 a partire dalla capitana Marta Verona, che ha dichiarato di accettare la responsabilità di fare da riferimento anche al gruppo, fino a concludere con le dichiarazioni delle veterana Milica Micovic, che ha accettato senza esitazioni la proposta arrivata in estate da coach Buzzanca.

Ai saluti Alice Mandelli, costretta a rinunciare all’attività sportiva per un grave problema al ginocchio. Tutta l’Alma Basket augura ad Alice le migliori fortune per il prossimo futuro.

Aquino, Ella Bucalo, Scarcella

Messina, Mollica, Bonanno, Stroscio, Mollica T.

Coach Peppe Costantino e Salvo Pizzuto