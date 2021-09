Al PalaSerranò di Patti l’Alma Basket regge l’urto di una Passalacqua Ragusa che si dimostra di altra categoria. Inserita gradualmente Asia Taylor e ridotte le rotazioni delle più giovani, l’evidente qualità del quintetto affidato a coach Gianni Recupido ha prevalso e le ospiti hanno raggiunto sempre i 20 punti nei quarti poi azzerati.

Patti ha cercato di trovare i giusti spazi per giocare il proprio basket, trovando difficoltà. Coach Mara Buzzanca ha fatto ruotare tutto il quintetto ad eccezione di Alice Mandelli, out per un risentimento al ginocchio e in attesa di riscontri confortanti dalla risonanza. Classica gara a senso unico al PalaSerranò, l’Alma conta ora nelle prossime amichevoli contro la Rainbow Viagrande per avere risposte sul proprio gioco di attacco e la fluidità di un gruppo giovane e in cerca di una amalgama che sarà fondamentale per il proseguo della stagione.

“Rispetto l’andata eravamo molto più stanche fisicamente – spiega l’assistant coach Laura Perseu – sapevamo di avere poco tempo per recuperare, avendo fatto anche lavoro atletico venerdì -. In questo momento non pensiamo alle amichevoli nell’immediato, ma a mettere benzina per il percorso di campionato. L’amichevole contro Catania sarà tutt’altra cosa perchè lavoreremo sulla tattica. Sono questi i momenti in cui ci dobbiamo rendere conto delle cose che abbiamo già da migliorare”.

Al termine della gara il presidente Attilio Scarcella ha incontrato il gruppo, augurato buon lavoro e ricordato l’importanza degli obiettivi da raggiungere nella prossima lunga stagione.

