Torna in campo l’Alma Patti Basket a 22 giorni dall’ultimo impegno di campionato, giocato in casa, contro Firenze. Al PalaSerranò arriva stavolta Fe.Ba Civitanova Marche di coach Gabriele Carmenati, alla guida delle marchigiane ormai da due mesi.

Le pattesi di coach Mara Buzzanca sono a caccia di punti fondamentali per la corsa ai play-off, occupano l’8° posto in classifica a pari punti con La Spezia (dove Patti giocherà il 18 aprile) e contro Civitanova cerca un successo che bisserebbe il risultato dell’andata e permetterebbe di sperare nel miglior piazzamento possibile.

La gara è valida per la 12^ giornata del girone di ritorno e verrà arbitrata dai fischietti siciliani Antonio Giordano di Gela (CL) e Andrea Parisi di Catania.

A presentare il match è l’assistant coach pattese Laura Perseu.

“Fe.ba è una squadra molto giovane con un gioco molto perimetrale, hanno delle ottime esterne come Rosellini, Paoletti e Castellani con un ottimo tiro da tre punti. Sono pericolose nell’uno contro e uno e giocano molto in contropiede, sono veloci e giocano tanta transizione. Da febbraio si sono rinforzate con l’arrivo di Marina Dzinic giocatrice molto esperta ed intelligente e con ottimi fondamentali negli spazi brevi. Speriamo non sia entrata al 100% nelle logiche della squadra, ma è sicuramente un’arma in più per loro. Noi abbiamo preparato la partita cercando di imporre i nostri ritmi, considerato giochiamo anche in casa soprattutto; stiamo lavorando sulle nostre cose e questa è una partita che dobbiamo in tutti modi portare a casa. Ogni partita da qui alla fine sarà una guerra a prescindere da chi affronteremo perchè tutti cercano punti salvezza o play-off. Quindi dobbiamo saper recitare la nostra parte. Come ripetuto sempre tanto rispetto per tutti, ma timore di nessuno: ci giocheremo ogni partita come se fosse una finale”.

Nel roster caro al presidente Attilio Scarcella non si registra nessuna defezione.

Alma Patti Basket contro Feba Civitanova Marche sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale con diretta dalle ore 16 a cura di Graphic Art – MakeIT e con la telecronaca di Chiara Borzi’.

