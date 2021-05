Tutto pronto per Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off. L’Alma Patti Basket del Presidente Attilio Scarcella riceve in casa la Pallacanestro Femminile Umbertide, ore 19, per iniziare la post season.

Coach Mara Buzzanca ha introdotto così la partita. “Per una squadra nuova come la nostra, una matricola, non era scontato raggiunger questo risultato quindi grande merito alle nostre ragazze. Voglio dire loro grazie per l’impegno che hanno profuso e per averci creduto fino alla fine. Da giocatrice ricordo tanti play off giocati – ammette l’allenatrice pattese – ci vuole grande mentalità, concentrazione e tensione, serve riuscire a trasformare lo stress in intensità sia in attacco che in difesa. Vincerà la squadra che è più pronta anche fisicamente. Il campionato è stato equilibrato, incontriamo Umbertide che è una squadra ostica e allenata da un bravissimo allenatore, che ha fatto crescere un gruppo di giovani giocatrici. Per noi sarà una sfida molto importante, servirà tutto il nostro impegno e capacità di esprimerci in maniera tecnica e tattica. In bocca al lupo a tutti quanti – conclude Buzzanca – che vinca il migliore e sono sicura sarà una grande spettacolo di cui potremo godere tutti. Se prima abbiamo vissuto momento di stress ora è il momento di goderci questo momento, senza mollare la presa sul risultato”.

Ad arbitrare la gara saranno Silvio Faro e Giovanni Morra. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale Alma Patti Basket con commento a cura di Chiara Borzi’ con la regia di Graphic Art – MakeIt.

Com. Stam.