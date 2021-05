Ultima chiamata per il 5° posto per l’Alma Patti Basket. Le siciliane del presidente Attilio Scarcella saranno impegnate domani in casa del Cus Cagliari (ore 15:30) in un match di recupero solo apparentemente approcciabile. La formazione di coach Xaxa, 10° in classifica, dopo sei vittorie consecutive si è arresa domenica a La Spezia (61-57) ma come l’andata si rivelerà avversaria tosta.

Non deve illudere, infatti, il risultato maturato al PalaSerranò lo scorso novembre di 69-60.

“Domani sarà una partita difficile esattamente come quella di sabato scorso – ha dichiarato proprio l’allenatrice Mara Buzzanca –. Cus nell’ultima parte del campionato ha giocato veramente bene, ha trovato equilibrio e un asse play-pivot importante in Ljubenovic e Striulli,

Sarà una partita complicata che dovremmo attenzionare perché dobbiamo conquistare il quinto posto. Non è una gara facile, sappiamo benissimo che la stanchezza si fa sentire in questa fase della stagione e le rotazioni per noi sono complicate senza Coppolino e Merrina, di cui sentiamo la mancanza nonostante il ritorno di Giorgia Manfrè. Contro Cus Cagliamo contiamo di recuperare Manfrè al 100%”.

L’Alma è costretta a vincere per scavalcare definitivamente Nico Basket in classifica (entrambe le squadre andrebbero a 32 punti, ma le siciliane occuperebbero il quinto posto grazie al +26 costruito in casa giorno 24 aprile contro Pontebuggianese) e non farsi nuovamente sorpassare da San Salvatore Selargius, che deve ancora giocare con La Spezia.

Patti lascerà la Sicilia da Catania questa sera per fare scalo a Roma e poi proseguire la trasferta verso il capoluogo sardo. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Cus Cagliari domani 5 maggio alle 15:30.

Com. Stam.

foto: Sara Tumeo