Altavilla Milicia: l’artista Pupi Fuschi dona una tela al Comune

Palermo – La pittrice Pupi Fuschi ha donato una tela al Comune di Altavilla Milicia. La cerimonia di presentazione dell’opera si è tenuta stamani, domenica 2 giugno, in Piazza Matteotti, in occasione della cerimonia di celebrazione della Festa della Repubblica. Subito dopo il quadro è stato installato presso la Casa comunale in via Loreto 60.

L’opera, intitolata “Cavallo siciliano”, è stata realizzata nel 2024 con la tecnica dell’olio su tela e ha una dimensione di 120 x 100 cm.

“Ringraziamo Pupi Fuschi – dichiarano il sindaco Pino Virga e l’assessore Matteo Scirè – per l’omaggio fatto alla nostra comunità. Il quadro, oltre ad abbellire i locali della nostra sede centrale, arricchisce la collezione di opere detenute dal Comune, composta da reperti storici e pezzi d’arte contemporanea, con la quale abbiamo intenzione di dare vita ad un museo civico”.

Nata a Palermo nel 1970, Stefania Di Lorenzo, in arte Pupi Fuschi ha conseguito la laurea in pittura presso l’Accademia di Belle Arti della sua città. Il suo stile sfugge a catalogazioni o appartenenze a correnti artistiche o scuole di pittura legate a movimenti artistici particolari, per una naturale propensione alla costante evoluzione artistica libera e prolifica in più ambiti creativi.

Realizza murales sia in ambito privato che pubblico, uno dei quali è stato dipinto sulla parete esterna del padiglione di malattie infettive su invito dell’U.O. Ematologia e Talassemia, Dipartimento di Pediatria dell’ARNAS Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, per promuovere la sensibilizzazione sulla donazione di sangue volontaria e per la cui campagna è testimonial. In occasione della inaugurazione del murales, ha ricevuto il premio Rose Day 2022 per le eccellenze artistiche e per il contributo alla realizzazione di progetti artistici inclusivi e a scopo sociale.

Vanta decine di mostre personali e collettive nazionali e internazionali.

In foto l’assessore Matteo Scire’, l’artista Pupi Fuschi e il sindaco Pino Virga.

