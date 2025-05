Alteria, la forza del rock

GIOVEDÌ 15 MAGGIO LA ROCKER E SPEAKER RADIOFONICA

ALTERIA LIVE AL LEGEND CLUB DI MILANO CON

“VOGLIO ANDARE OLTRE (ROYAL ENFIELD TOUR)”

Giovedì 15 maggio al Legend Club di MILANO, Viale Enrico Fermi, 98, la rocker e speaker radiofonica ALTERIA farà tappa con il “Voglio andare oltre (Royal Enfield Tour)”.

Il tour è legato all’uscita di “NEL FIORE DEI TUOI DANNI” (Vrec/Audioglobe), il suo quarto album di inediti, disponibile in digitale e in formato CD, musicassetta e LP nei principali negozi di dischi. La versione speciale LP colorato rosso (numerato e autografato) è in esclusiva sul sito ufficiale dell’etichetta www.vrec.it

“Voglio andare oltre (Royal Enfield Tour)” è lo show che mostra tutto l’amore di Alteria per le esibizioni live, unendo la sua voce graffiante a un’energia incontenibile. Ad accompagnarla sui palchi di tutta Italia è la super band con Max Zanotti (chitarra), Alessandro Ducoli (batteria – The Elephant Man, Bloom), Thomas Festa (chitarra solista) ed Elettra Pizzale (basso).

Prossimi appuntamenti del “Voglio andare oltre (Royal Enfield Tour)”:

15 MAGGIO – MILANO – LEGEND CLUB – ore 20.00

16 MAGGIO – NIMIS (Udine) – LUPUS IN FABULA – 21.30

17 MAGGIO – BOLOGNA – ALCHEMICA – ore 21.00

23 MAGGIO – SONDRIO – MORBOROCK – 20.30

30 MAGGIO – TORINO – BLAH BLAH – ore 21.00

20 GIUGNO – PESARO – BIG BELL SOUND

Link prevendite: https://linktr.ee/ALTERIA_live

La popolare speaker e VJ radiofonica torna con un nuovo disco tra il rock più abrasivo e ballad introverse. Le due anime si fondono alternandosi nella scaletta del disco: il rock adrenalinico dei singoli “Voglio andare oltre” e “Pixies”, passando per brani più introversi come “Camomilla col gin” o “Wonderful”, brani che hanno anticipato l’uscita. “Nel fiore dei tuoi danni”, la title track, è la canzone simbolo del disco dedicata alla figlia unica di Alteria, ormai diciottenne. La vita di due donne cresciute insieme nei loro momenti di complicità: il brano è un atto d’amore indiscusso verso la creatura più importante della sua vita.

«Arrivata alla maggiore età, nel fiore dei suoi anni – racconta Alteria – è il momento di andarsene da casa, momento cruciale per poter creare qualcosa: ho aggiunto la parola “danni” quasi ad esorcizzare ogni possibile sbaglio sapendo che fa tutto parte della vita».

I testi del disco sono didascalie di vita quotidiana in cui Alteria mette a nudo le sue fragilità, ponendo in risalto la sua voce graffiante. Supportata dalla produzione artistica curata da Max Zanotti (Deasonika, Casablanca, The Elephant Man), che ha arrangiato i dodici brani dell’album, nel disco figurano alcuni ospiti speciali: Filippo Dallinferno suona le chitarre in “Personalissima Rivolta” (online il video), il bluesman Enrico Cipollini al dobro e piano in “Wonderful”, oltre alla lap steel guitar in “Salvami” e “Colpi invisibili”. Al basso in “Nel fiore dei tuoi danni”, “Tangenziale est”, “E’ colpa mia” c’è Nando De Luca.

Alteria (Stefania Bianchi) è una delle voci più autorevoli e apprezzate del panorama rock italiano. Dopo gli esordi con i NoMoreSpeech, band con cui ha pubblicato l’omonimo album nel 2012, ha intrapreso una carriera solista, producendo due album di successo: “Encore” (2013), interamente in inglese, e “La Vertigine Prima di Saltare” (2017), il suo primo lavoro in italiano. Quest’ultimo, prodotto da Max Zanotti, ha dato vita a una collaborazione artistica che continua ancora oggi, regalando singoli di grande impatto come “Peccato” e “Sacro e Profano”. Parallelamente alla sua carriera musicale, Alteria si è distinta come speaker radiofonica e conduttrice televisiva, collaborando con realtà come Rock Tv, Rai4, Rai5, Radio Freccia e, attualmente, Virgin Radio. Nel corso della sua carriera ha avuto l’onore di aprire i concerti di band leggendarie come Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Litfiba e molti altri. Nel 2017 ha pubblicato una personale reinterpretazione di “Space Oddity” di David Bowie, in collaborazione con Osvaldo di Dio. Successivamente, nel 2021, è uscito il suo terzo album, “Vita Imperfetta”, che include i singoli “Apnea”, “Benvenuto Bene”, “Guerra” e “Zero Necessità”. Oltre al suo progetto solista, Alteria è stata la frontwoman della tribute band dei Deep Purple, Strange Kind of Women, con cui ha calcato i palchi di tutta Europa. Nel 2023 è tornata sulle scene con il singolo “Cuore Gelido” e, a fine 2024, ha partecipato alla cover di “Shout” dei Tears for Fears realizzata dai The Fottutissimi. Nel 2025 si prepara a lanciare il suo quarto album, anticipato dai singoli “Voglio Andare Oltre”, “Camomilla col gin”, Pixies”, Wonderful” e “Personalissima rivolta”.

di Roberto Dall’Acqua

