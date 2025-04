Alteria, travolgente rock

“NEL FIORE DEI TUOI DANNI” (Vrec Music Label) è il nuovo album di inediti della rocker e speaker radiofonica ALTERIA. L’album è disponibile in formato CD, LP, LP colorato e musicassetta da collezione, Il 9 maggio si terrà la prima del tour“Voglio andare oltre (Royal Enfield Tour)” al The Factory di San Martino Buon Albergo (Verona).

“NEL FIORE DEI TUOI DANNI” è il quarto album di inediti di Alteria, il terzo in italiano. La popolare speaker e VJ radiofonica torna con un nuovo disco tra il rock più abrasivo e le ballad più introverse. Le due anime si fondono alternandosi nella scaletta del disco: momenti più tirati si alternano a brani più rarefatti. Sempre con testi di vita quotidiana dove Alteria mette a nudo le sue fragilità con la sua splendida voce.

La produzione artistica del disco è curata da Max Zanotti (Deasonika, Casablanca, The Elephant Man), che farà parte della super band che accompagnerà Alteria sul palco. Una formazione pronta a scuotere l’Italia con un tour memorabile, carico di vibrazioni che resteranno addosso. In contemporanea all’uscita dell’album, in tutti gli store digitali sarà disponibile il nuovo singolo “PIXIES”, un’esplosione rock che racconta l’amore di una coppia in fuga, respinta da un mondo che non li accetta. “Ti prego, andiamo via da qui prima che gli altri ci divorino” è il grido disperato di due amanti senza un posto sicuro. Il brano rende omaggio a Where Is My Mind? dei Pixies, con un ritmo incalzante, chitarre distorte e un’atmosfera carica di tensione. La batteria martellante e la voce intensa di Alteria danno al brano un’energia travolgente.

DATE

10 MAGGIO – COLCERESA (Vicenza) – REVOLUTION

15 MAGGIO – MILANO – LEGEND CLUB

16 MAGGIO – NIMIS (Udine) – LUPUS IN FABULA

17 MAGGIO – BOLOGNA – ALCHEMICA

23 MAGGIO – SONDRIO – MORBOROCK

30 MAGGIO – TORINO – BLAH BLAH

20 GIUGNO – PESARO – BIG BELL SOUND

(Link prevendite: https://linktr.ee/ALTERIA_live)

SPOTIFY

INSTAGRAM

YOUTUBE

TIKTOK

di Roberto Dall’Acqua

Foto libere da copyright