Alternanza Scuola Lavoro: esposte stamani nell’ambito dell’Open day nel cortile del Verona Trento di Messina diverse auto Porsche

Gli studenti nell’ambito di un progetto si recheranno nelle officine della prestigiosa casa automobilistica tedesca, immergendosi in un ambiente dinamico e tecnologicamente avanzato con attrezzature all’avanguardia e a veicoli d’alta gamma, diventando parte integrante del processo di manutenzione e riparazione.

Nell’ambito dell’Open Day, stamani nel cortile del Verona Trento si è svolto un evento straordinario per gli studenti e i partecipanti, che ha catturato l’essenza della formazione professionale nel settore automobilistico: un ‘esposizione di diverse auto Porsche, alcune anche di ultima generazione. L’esposizione, ha messo in luce il percorso di alternanza scuola-lavoro per gli studenti degli indirizzi meccanica, meccatronica ed energia che si terrà presso le officine del Centro Porsche Palazzo S.R.L. Nel cortile, una gamma eclettica di veicoli della prestigiosa casa automobilistica tedesca, ognuno rappresentante l’eccellenza ingegneristica e la passione per la guida. Gli studenti coinvolti avranno l’opportunità unica difatti di immergersi nel mondo Porsche. Dal punto di vista didattico, potranno applicare le conoscenze acquisite a scuola alle sfide reali dell’industria automobilistica. L’evento non è stato solo un’occasione per esporre le vetture Porsche, ma anche per mettere in mostra il talento e l’impegno degli studenti che stanno dedicando a questo percorso formativo. Il Centro Porsche Palazzo S.R.L. ha svolto un ruolo cruciale nell’organizzazione dell’esposizione, dimostrando il suo impegno verso la crescita e lo sviluppo di giovani talenti. Gli studenti vivranno nelle prossime settimane un’esperienza unica di alternanza scuola-lavoro presso le prestigiose officine del Centro: questo percorso offrirà loro un’opportunità concreta di applicare le competenze teoriche acquisite a scuola in un contesto lavorativo reale nel campo automobilistico.

Nel cuore delle officine Porsche, gli studenti difatti potranno immergersi in un ambiente dinamico e tecnologicamente avanzato e avranno accesso ad attrezzature all’avanguardia e a veicoli d’alta gamma, diventando parte integrante del processo di manutenzione e riparazione. Quest’esperienza consentirà loro di affinare le loro competenze tecniche e di comprendere le sfide e le dinamiche specifiche del settore automobilistico di alto livello. Sotto la guida di esperti del settore, potranno partecipare attivamente a progetti e attività quotidiane, acquisendo una prospettiva approfondita sulle procedure di manutenzione preventiva, correzione di difetti e miglioramento delle prestazioni dei veicoli Porsche. La collaborazione con tecnici qualificati permetterà agli studenti di apprendere non solo dagli insegnamenti teorici, ma anche dalla pratica quotidiana e dalla risoluzione di problemi reali. Un aspetto fondamentale sarà l’attenzione alla innovazione e sulla tecnologia nel settore automobilistico. Gli studenti avranno la possibilità di lavorare con sistemi meccatronici complessi, approfondendo la loro comprensione delle interconnessioni tra meccanica e elettronica. Questo approccio integrato è cruciale nel contesto automobilistico moderno, e l’esperienza presso le officine Porsche permetterà agli studenti di essere in sintonia con le ultime tendenze del settore. Oltre agli aspetti tecnici, l’alternanza scuola-lavoro presso il Centro Porsche Palazzo S.R.L. fornirà agli studenti una panoramica completa delle dinamiche organizzative e professionali che caratterizzano un’officina di livello elevato. Potranno difatti, interagire con team multidisciplinari, comprendendo il valore del lavoro di squadra e l’importanza della precisione e dell’attenzione ai dettagli nel settore automobilistico di lusso. L’evento ha offerto anche uno sguardo privilegiato su come l’alternanza scuola-lavoro contribuisca a plasmare il futuro professionale degli studenti. I partecipanti hanno potuto ascoltare storie di successo di coloro che hanno percorso questo cammino educativo, sottolineando l’importanza di acquisire esperienza pratica fin dai primi anni di formazione.

In conclusione, l’esposizione Porsche nel cortile del Verona Trento è stata una celebrazione unica del connubio tra istruzione e industria nel settore automobilistico, rappresentando un momento chiave per gli studenti che hanno intrapreso il percorso di alternanza scuola-lavoro, sottolineando l’importanza di unire teoria e pratica per preparare una nuova generazione di professionisti automobilistici. Si comunica inoltre che oggi, 16 dicembre, nelle due sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore Verona Trento Majorana, di via Ugo Bassi e Viale Giostra, che stanno effettuando l’Open Day dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, oltre alle Porsche sarà possibile ammirare tutti i laboratori, i servizi, e attività dell’Istituto, sempre più punto di riferimento all’avanguardia per la didattica.

