Alto agonismo al 17° Slalom Città di Avola

Un’edizione all’insegna della qualità che annuncia scintille. Domani lo start alle ore 9.00 con la manche di ricognizione, seguita dalle tre di gara sulla SP4 per Avola Antica.

Avola (SR) – Parola ai motori. Dopo la giornata dedicata agli accrediti dei concorrenti e alle verifiche tecniche delle vetture, la 17ª edizione dello Slalom Città di Avola vivrà domani la fase clou. Sul tracciato di 2,850 km della SP4 che porta ad Avola Antica, si sfideranno i big del Campionato Italiano e Siciliano in una gara che si preannuncia combattutissima e spettacolare.

A superare le verifiche nel pomeriggio di oggi sono stati 45 piloti, numero che ribadisce il concetto espresso già in sede di presentazione: non una partecipazione di massa, ma una griglia che privilegia la qualità, con tanti protagonisti di assoluto livello pronti a darsi battaglia.

Il leader del tricolore Emanuele Schillace conferma la carica con cui affronta l’appuntamento siracusano: «Avola è una delle mie gare preferite, il tracciato è tecnico e spettacolare e l’accoglienza sempre calorosa. Ci arrivo con la consapevolezza che ogni punto sarà fondamentale nella corsa al titolo. La mia Radical è stata revisionata ed è pronta per queste ultime tre gare ».

Il campione italiano in carica Salvatore Venanzio, al via anche lui su Radical SR4 – 1600è consapevole dell’importanza di tutti i futuri round: «So che sarà una gara dura, con avversari fortissimi. Percorso insidioso dove non è possibile sbagliare. Ai fini del campionato ogni gara è una finale, ma siamo abituati a non mollare mai».

Grande attesa anche per Girolamo Ingardia, la cui monoposto Gloria B5 dovrebbe essere esaltata dalle caratteristiche del percorso: «non voglio fare previsioni, perché quando mi sono esposto non è andata come speravo. Aspettiamo concentrati la gara».

Attenzione puntata anche su Filomena Palumbo, presenza femminile importante al debutto ad Avola: «Correre per me è un’emozione. Ogni tracciato è una scoperta, è il mio primo anno di Campionato Italiano e ovunque vada trovo un gran calore.

Da seguire con interesse anche Silvio Fiore, pilota etneo in ascesa tra i sicilia «Sono carico per questa prova che per me è importantissima. Ho vinto parecchie gare questa stagione a livello regionale , adesso è il momento di avere un confronto con i big del Triclor.

Domani, il programma scatterà alle ore 9.00 con la manche di ricognizione, seguita dalle tre manche di gara che decreteranno il vincitore di un’edizione.

