Alto Impatto nel centro storico cittadino. Unità operative interforze presidiano le zone della movida

Proseguono serrati i controlli interforze collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le Forze di Polizia, ormai da diverse settimane, con cadenza giornaliera pattugliano e presidiano, con i servizi straordinari di controllo del territorio, le aree del centro storico, al fine di contenere e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità, ovvero episodi delinquenziali che spesso si legano alla movida cittadina.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza, senza sosta, hanno garantito, con numerose aliquote di unità operative, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

L’obiettivo di questa capillare attività è, attraverso un piano d’azione coordinato dalla Questura e disposto dalla Prefettura, quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere quei comportamenti che, esasperati sfociano in atti di vera e propria violenza urbana.

Le pattuglie sono state impegnate in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo, dislocati lungo alcune arterie cittadine maggiormente interessate dal fenomeno della movida.

Nel corso di tutti i servizi effettuati sono state identificate 249 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, 58 i veicoli controllati ed elevate varie contravvenzioni al Codice della Strada.

Le Forze dell’Ordine continueranno a lavorare in sinergia per assicurare una significativa presenza sul territorio e prevenire eventuali disordini.