ALTO IMPATTO NELLE VIE DEL CENTRO CITTADINO

In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise e modulate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le forze dell’ordine hanno continuato a presidiare le aree della movida cittadina anche nelle ultime ore, applicando il modello d’intervento connesso ai controlli ad “Alto Impatto”.

L’attività, svolta su un vasto quadrante cittadino tradizionalmente frequentato da giovani, ha interessato la Vucciria, piazza Sant’Anna, via I.La Lumia, via Daita, via Gallo, piazza Magione, via Cagliari, via Roma, via Gorizia, via Garibaldi, piazza Rivoluzione, via Lattarini e Discesa dei Giudici.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza,ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su questa ampia porzione di centro città.

Nel corso dei servizi sono state identificate 391 persone, di cui 52 con precedenti penali e o di polizia, nonchè controllati 78 mezzi, elevate 6 contestazioni ai sensi del Codice della Strada, effettuati 2 sequestri amministrativi e ritirate 3 carte di circolazione.

I servizi di Alto Impatto proseguiranno nel corso dei prossimi giorni.