Nuove adesioni al progetto di Fratelli d’Italia ad Altofonte, dove aderiscono il consigliere comunale Francesco Margiotta, che ha costituito un circolo del partito, e il vicesindaco Francesca Ciaccio. “

In Fratelli d’Italia ho trovato i valori in cui ho sempre creduto e la consapevolezza di poter cambiare le tante situazioni di stallo in cui versa attualmente il nostro territorio – spiega Margiotta, che ha costituito il circolo cittadino di FdI – . Il lavoro di collaborazione e confronto con i vertici di FdI è il modo più nobile per dar voce alle numerose problematiche segnalate dai cittadini per affrontarle con coerenza, impegno ed entusiasmo. Sono orgoglioso di aver aderito al partito di Giorgia Meloni che guarda al futuro con una chiara visione nell’interesse nazionale”. “Fratelli d’Italia agisce sempre con chiarezza ed ogni azione è diretta a governare ed amministrare nel migliore dei modi, focalizzando l’attenzione sulle necessità ed i bisogno del singolo cittadino. Sono questi i valori che mi legano al partito e mi coinvolgono in prima persona soprattutto come amministratore, rendendomi entusiasta di poter contribuire nell’interesse della nazione”, afferma Francesca Ciaccio. Soddisfatto il coordinatore provinciale Raoul Russo: “La crescita di Fratelli d’Italia in provincia di Palermo è ogni giorno esponenziale, con adesioni sempre più numerose di amministratori locali, grazie anche a una classe dirigente locale che lavora costantemente a nuove e qualificate aggregazioni locali. Il progetto concreto e lungimirante di Giorgia Meloni costituisce un punto fondamentale e diventa catalizzatore per tanti che vogliono spendersi al servizio dei cittadini e del territorio”.

Com. Stam.

Francesco Margiotta-FdI