Altolia: dall’8 al 9 novembre appuntamento con “Profumi d’Autunno” disposta la chiusura della SP 33
Altolia, frazione del Comune di Messina, si prepara ad accogliere l’edizione 2025 della rassegna “Profumi d’Autunno”, manifestazione dedicata ai sapori, alle tradizioni e all’artigianato del territorio che sabato 8 e domenica 9 novembre animerà il borgo con stand, mostre e spettacoli.
In occasione dell’evento, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito veicolare della strada provinciale 33, nel tratto compreso tra il Villaggio Molino e l’abitato di Altolia, dalle ore 17:00 alle 23:59 di entrambe le giornate.
La misura è finalizzata a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, che ogni anno richiama numerosi visitatori attratti dal fascino del borgo e dalle sue peculiarità culturali e gastronomiche.
L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio agricolo e paesaggistico di Altolia e rafforzare il legame con le tradizioni e le attività artigianali che da generazioni caratterizzano la comunità locale.
«“Profumi d’Autunno” è un appuntamento che rappresenta al meglio lo spirito delle nostre comunità collinari – ha sottolineato il sindaco metropolitano Federico Basile -, custodi di storia, cultura e saperi autentici. La Città Metropolitana sostiene con convinzione iniziative che promuovono la partecipazione, la valorizzazione dei borghi e la riscoperta delle radici territoriali, elementi fondamentali per uno sviluppo armonico e sostenibile del nostro territorio».
«La collaborazione tra istituzioni e realtà associative locali – ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Campagna – testimonia la capacità del territorio di fare rete e di valorizzare le proprie risorse in chiave culturale e turistica. Eventi come questo non sono soltanto momenti di festa, ma occasioni di crescita e di coesione sociale che rafforzano l’identità e l’immagine della nostra area metropolitana».
