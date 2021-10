Palermo – Si compongono i quadri dei Dipartimenti regionali di Forza Italia con la nomina di sei nuove figure in altrettanti Dipartimenti.

Si tratta di Gaetana Motta, al Dipartimento Ambiente e Territorio; Luca Bertino, al Dipartimento Diritti degli animali; Rossella Rapisarda, alDipartimento Ufficio Elettorale; Giuseppe Rapisarda, al Dipartimento Giustizia; Laura Valentina Squillaci, alDipartimento Welfare e terzo settore; Maria Tornabene, al Dipartimento Istruzione.

Gaetana Motta, laurea in Informatica e Master Universitario di I livello in “Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione” presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Luca Bertino, Geometra e Master di I livello in Leadership e Comunicazione. ha partecipato a diversi seminari formativi in cinofilia. Dal 2013 è volontario e vice presidente ambientalista e animalista presso l’associazione “Il mio amico”. Dal maggio 2017 al dicembre 2019 è stato vice coordinatore regione Sicilia del “Movimento Animalista” fondato dall’on. Michela Vittoria Brambilla.

Rossella Rapisarda, Diplomata al liceo linguistico ha partecipato a degli stage formativi a Londra e Parigi. Nel 2016 ho partecipato, in qualità di rappresentante di lista, al referendum abrogativo e successivamente, nel 2018 ho preso parte al comitato elettorale per le elezioni amministrative di Belpasso.

Giuseppe Rapisarda, laurea in Giurisprudenza e Master in Diritto Societario. Ha lavorato presso diversi studi legali e, nel 2020 ha collaborato come responsabile del settore societario per lo studio legale Bevilacqua & Partners di Palermo. E’ Presidente della Labor-Lex e membro del consiglio direttivo nazionale ADR & Legal.

Laura Valentina Squillaci, ha lavorato per l’ambasciata e Consolato italiano in Germania e come interprete presso la Reute Haus di Berlino, ha operato come infermiera per la Orthopedic Practice a Berlino. Tornata in Sicilia ha operato come assistente per disabili e anziani a Belpasso presso diverse cooperative.

Maria Tornabene, laurea in Lettere, è stata docente di Lettere, storia, geografia, cittadinanza e costituzione e ancora Storia della moda e del costume presso l’Education Center di Motta S.A. per corsi sperimentali di istruzione e formazione professionali. Attualmente insegna presso l’I.S. “Benedetto Radice” di Bronte (CT).

Ai nuovi componenti dei Dipartimenti giunge l’apprezzamento del Coordinatore regionale Gianfranco Miccichè certo che sapranno ben operare in raccordo con i responsabili e gli altri componenti.

