ALTRETERRE A cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei Comune di Ventasso, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Comune di Baiso (RE) 17 luglio – 15 agosto 2021 Alla scoperta dell’Appennino reggiano attraverso la rassegna d’arte contemporanea promossa da KAMart in residence APS

Evento collaterale c/o Ligonchio di Ventasso (RE): MESSAGGIO AI POSTERI – II EDIZIONE Arte come attivismo A cura di Nila Shabnam Bonetti 9 marzo – 8 maggio 2021 Attivo il crowdfunding sulla piattaforma www.ideaginger.it Ricompense esclusive per i partecipanti

Scoprire l’Appennino reggiano attraverso l’arte contemporanea. Si terrà dal 17 luglio al 15 agosto 2021, nei Comuni di Ventasso, Castelnovo ne’ Monti e Baiso, la prima edizione di “AltreterRE”, rassegna promossa da KAMart in residence APS.

Curata da Francesca Baboni e Stefano Taddei, la manifestazione si propone di valorizzare luoghi meno noti della montagna reggiana, sostenendo gli artisti e portando l’arte contemporanea fuori dai circuiti tradizionali.

In un momento storico caratterizzato dal distanziamento fisico e sociale, il progetto si rivolge ad un turismo sostenibile e di prossimità, amante della natura e del vivere slow, ma anche agli abitanti dei comuni coinvolti, invitati dalle opere e dalle installazioni site-specific a vedere il paesaggio con occhi nuovi e a recuperare la memoria storica dei luoghi che appartengono alla loro quotidianità.

Come evento collaterale ad “AltreterRE”, si terrà la seconda edizione di “Messaggio ai posteri. Arte come attivismo”, a cura di Nila Shabnam Bonetti. Lungo il sentiero del Faro, che conduce alla “Big Bench” di Ligonchio, sarà installata una nuova opera d’arte accanto a quelle realizzate nel 2020, che per l’occasione saranno restaurate.

Una parte dei fondi necessari per la realizzazione di “AltreterRE” sarà raccolta grazie ad una campagna di crowdfunding, realizzata con il sostegno di Emil Banca Credito Cooperativo sulla piattaforma IdeaGinger (www.ideaginger.it). Si potrà aderire dal 9 marzo all’8 maggio 2021, contribuendo anche con una cifra simbolica. Tra le ricompense, la presenza del proprio nome nella lista dei sostenitori, visite guidate con i curatori, stampe d’artista a tiratura limitata, vinili in copia unica e molto altro.

La rassegna “AltreterRE”, promossa da KAMart in residence APS e patrocinata dai Comuni di Ventasso, Castelnovo ne’ Monti e Baiso, è realizzata con il contributo della Fondazione Manodori; partner tecnici Valico Terminus, Viridi Light Productions, Limelight Media.

Nel corso dell’evento, compatibilmente con l’andamento dell’emergenza sanitaria, saranno proposti gli eventi collaterali aperti al pubblico di “Percorsi Entropici”, che si inseriranno nei luoghi dell’Appennino: lo spazio aperto e immerso nella natura diventa scenario per un bagno di suoni, per praticare yoga o per partecipare ad un laboratorio sensoriale. Verrà inoltre girato un documentario prodotto e diretto da Viridi Light Productions, una giovane startup del territorio.

Il programma completo della manifestazione ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web https://kamartinresidence.com/altreterre. Per ulteriori informazioni: altreterre.appennino@gmail.com, www.facebook.com/AltreterreAppennino, www.instagram.com/altreterre.

KAMart in residence è un’associazione di promozione sociale e culturale che opera nel Comune di Ventasso e nel territorio dell’Appennino Reggiano. Dal 2016, anno della sua fondazione, ha promosso tra le diverse iniziative due residenze d’artista con relative mostre personali e due edizioni del festival di arte contemporanea “Venti Contemporanei”. Le iniziative sono state patrocinate, sostenute e promosse da Comune di Ventasso (RE), Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Manodori, Consolato Generale del Giappone a Milano, CSEN Reggio Emilia, Galleria Nobili (MI), Galleria Bonioni (RE), Associazione Culturale Arteam Albissola Marina, Savona). AltreterrREA cura di Francesca Baboni e Stefano TaddeiLuoghi e artistiComune di Ventasso:Museo del Sughero di Cervarezza. L’artista invitato a lavorare sul tema è Pietro Iori.

Osservatorio astronomico di Cervarezza Terme. L’artista invitata è Penelope Chiara Cocchi.

Borgo di Cereggio. L’artista invitata è Alessandra Calò.

Fortino della Sparavalle. L’artista invitata è Stefania Pedretti ?Alos.

Comune di Castelnovo ne’ Monti:

Corte Campanini. L’artista invitata è Angela Viola.

Rifugio della Pietra. L’artista invitata è Francesca Catellani.Comune di Baiso:Museo diffuso Vasco Montecchi. L’artista invitata è Monika Grycko. Messaggio ai posteri. Arte come attivismoA cura di Nila Shabnam BonettiArtisti coinvolti nel 2021: Signora K e James Kalinda.Artisti coinvolti nel 2020: Ermanio Beretti, Roberto Giorgini, Simona Sentieri, Corrado Tamburini, Angela Viola.

