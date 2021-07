Alla scoperta dell’Appennino reggiano attraverso la rassegna d’arte contemporanea “AltreterRE“, promossa da KAMart in residence APS. Curata da Francesca Baboni e Stefano Taddei, la manifestazione sarà inaugurata sabato 17 e domenica 18 luglio 2021 con una due giorni di eventi e presentazioni.

Il programma di sabato 17 luglio prevede alle ore 10.00 l’inaugurazione dell’evento collaterale “Messaggio ai posteri”, a cura di Nila Shabnam Bonetti, presso il Percorso del Faro di Ligonchio (RE), alle ore 13.00 l’inaugurazione ufficiale di “AltreterRE” presso la sede dell’associazione KAMart in residence a Cereggio (RE) con visita all’opera di Alessandra Calò e rinfresco offerto dall’associazione (consigliata la prenotazione), alle ore 17.00 la visita all’opera di Pietro Iori presso il Museo del Sugaro di Cervarezza (RE), alle ore 18.00 la visita all’opera di Penelope Chiara Cocchi presso l’Osservatorio astronomico di Cervarezza (RE), al crepuscolo la performance dell’artista Stefania ?Alos Pedretti organizzata Nila Shabnam Bonetti presso il Fortino della Sparavalle di Cervarezza (RE). Il programma di domenica 18 luglio prevede alle ore 11.00 la visita alle opere di Monika Grycko presso il Museo Vasco Montecchi di Baiso (RE), alle ore 18.00 la visita all’opera di Angela Viola presso la Corte Campanini di Castelnovo né Monti (RE), alle ore 19.00 la visita alle opere dell’artista Francesca Catellani al Rifugio della Pietra di Castelnovo né Monti (RE). Interverranno le autorità, gli artisti e i curatori. Il vernissage si terrà anche in caso di maltempo; eventuali modifiche al programma saranno comunicate sul sito https://kamartinresidence.com/altreterre e sui canali social di “AltreterRE”.

“AltreterRE” si rivolge ad un turismo sostenibile e di prossimità, amante della natura e del vivere slow, ma anche agli abitanti dei comuni coinvolti – Ventasso, Castelnovo ne’ Monti, Baiso – invitati dalle opere e dalle installazioni site-specific a vedere il paesaggio con occhi nuovi e a recuperare la memoria storica dei luoghi che appartengono alla loro quotidianità.

Sei gli artisti invitati: Pietro Iori, Penelope Chiara Cocchi, Alessandra Calò, Angela Viola, Francesca Catellani, Monika Grycko. Le loro opere saranno visibili fino al 15 agosto presso il Museo del Sughero di Cervarezza, l’Osservatorio astronomico di Cervarezza e il Borgo di Cereggio nel Comune di Ventasso, la Corte Campanini e il Rifugio della Pietra nel Comune di Castelnovo ne’ Monti ed il Museo diffuso Vasco Montecchi nel Comune di Baiso. Il progetto di Alessandra Calò è stato realizzato nel corso della “Residenza d’artista KAMart residence #3”, tenutasi in giugno presso la sede dell’associazione KAMart in residence a Cereggio (RE).

Come evento collaterale ad “AltreterRE”, si terrà la seconda edizione di “Messaggio ai posteri. Arte come attivismo“, a cura di Nila Shabnam Bonetti. Lungo il sentiero del Faro, che conduce alla “Big Bench” di Ligonchio, sarà installata una nuova opera d’arte di Signora K e James Kalinda, accanto a quelle realizzate nel 2020 da Ermanio Beretti, Debora Costi, Roberto Giorgini, Simona Sentieri, Corrado Tamburini e Angela Viola, che per l’occasione saranno restaurate e integrate con nuovi interventi da parte degli artisti.

Nel corso della manifestazione, dal 24 luglio al 15 agosto 2021, saranno proposti gli eventi collaterali di “Percorsi Entropici“, a cura di Alessia Borgato, laboratori e attività aperte al pubblico che si inseriranno nei luoghi dell’Appennino: lo spazio aperto e immerso nella natura diventa scenario per un bagno di suoni, praticare yoga o partecipare ad un’esperienza sensoriale. Tra gli operatori olistici e i professionisti coinvolti ci saranno Matteo Gelatti e Maria Teresa Pallante (bagno di suoni), Venusia Fusetto, Katia Iori e Alessia Galassi (hatha e vinyasa yoga), Emanuela Schiavina (Radionica), Samanta Russo (costellazioni familiari e reiki), Monica Belli (operatrice ayurvedica) e Giulia Spacone (naturopata) per i trattamenti di benessere, Lele Odorico (astrologia), Natascia Putrone (evolution coach), Valentina Chiappa (meditazione e campane tibetane), Aurora Tirelli (Mindfulness, pratica di consapevolezza sensoriale), Collettivo Hara con Chloé Thomas, Diletta Pignedoli e Rosita Lioy (performance di danza aerea).La rassegna “AltreterRE”, promossa da KAMart in residence APS e patrocinata dalla Provincia di Reggio Emilia e dai Comuni di Ventasso, Castelnovo ne’ Monti e Baiso, è realizzata con il contributo di Fondazione Manodori (main sponsor), Emil Banca, Supernatura, Tavernacolo e Graficart; partner tecnici Valico Terminus, Viridi Light production, Rosa Nigro, Lime Light Media, Montana Reggio Birra, Cadelnoce Home Restaurant.

Il programma completo delle giornate inaugurali e dell’intera manifestazione è disponibile sul sito web https://kamartinresidence.com/altreterre. Tutte le attività saranno condotte nel rispetto della normativa vigente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nei locali chiusi che negli spazi all’aria aperta. Gli appuntamenti saranno a numero chiuso; per i workshop e gli eventi collaterali sarà necessaria la prenotazione e verrà richiesto un piccolo contributo di partecipazione a sostegno di KAMart in residence APS. Per informazioni e iscrizioni: altreterre.appennino@gmail.com, www.facebook.com/AltreterreAppennino, www.instagram.com/altreterre.

KAMart in residence è un’associazione di promozione sociale e culturale che opera nel Comune di Ventasso e nel territorio dell’Appennino Reggiano. Dal 2016, anno della sua fondazione, ha promosso tra le diverse iniziative due residenze d’artista con relative mostre personali e due edizioni del festival di arte contemporanea “Venti Contemporanei”. Le iniziative sono state patrocinate, sostenute e promosse da Provincia di Reggio Emilia, Comune di Ventasso (RE), Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), Fondazione Manodori, Consolato Generale del Giappone a Milano, CSEN Reggio Emilia, Galleria Nobili (MI), Galleria Bonioni Arte (RE), Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV).

