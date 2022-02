Altro nonnino centenario in città: è Giuseppe Romualdo

Ancora in ottime condizioni di salute ha addirittura cantato davanti al sindaco Massimo Grillo e al vice Paolo Ruggieri che si sono congratulati con lui

Marsala sempre più terra di abitanti longevi. Ieri a tagliare il traguardo delle 100 primavere è stato Giuseppe Romualdo Nicotri, un ex commerciante che in gioventù si è distinto in particolare per i suoi trascorsi sportivi poiché oltre ad aver giocato con ottimi risultati nello Sport Club Marsala 1912 ha anche preso parte ai campionati nazionali di nuoto. Tra l’altro fu fatto prigioniero durante il secondo conflitto mondiale e per ritornare a casa attraversò lo Stretto di Messina a nuoto. Una persona sempre iperattiva che fino a 20 anni fa, quando morì la moglie (la Signora Vita Alagna), amava immensamente ballare il liscio. Nonno Romualdo ieri sera è stato festeggiato in un locale del centro dalla figlia Anna Maria, dagli altri suoi parenti e in particolare dai suoi 3 nipoti e dai due pronipoti. Al taglio della torta hanno voluto partecipare il Sindaco Massimo Grillo e il suo Vice, Paolo Ruggieri, che oltre a complimentarsi con lui gli hanno anche donato una targa a ricordo del traguardo raggiunto. Da parte sua il nonnino ha voluto ringraziarli intonando una canzone dei suoi anni. Un momento bello e partecipativo che si è concluso con un meritato applauso per nonno Romualdo. “E’ sempre bello festeggiare i nostri cittadini centenari – hanno commentato i vertici amministrativi marsalesi. In questo caso lo è stato ancor di più perché abbiamo trovato un nonnino ancora in forma con il quale abbiamo potuto dialogare e interagire recependo anche dei significativi aneddoti di vita”. Sulla torta un simpatico gadget, una bombola del gas in miniatura a ricordo della sua attività lavorativa durante la quale ha venduto migliaia e migliaia di taniche di combustibile per le cucine e le stufe.

