Always Know – Monk’s Dums

Pubblicato dall’etichetta indipendente Wow Records, disponibile soltanto sulle piattaforme digitali da venerdì 19 settembre, Monk’s Drums è la nuova realizzazione discografica di Always Know, brillante quartetto formato da giovani talenti del jazz come Giacomo Petrocchi (sax), Fabrizio Leoni (pianoforte), Matteo Rossi (contrabbasso) e Luca Guarino (batteria).

Nel CD sono presenti nove capolavori, rigorosamente (ri)letti in modo personale attraverso gli arrangiamenti di Petrocchi e Guarino (ideatore del progetto), frutto del genio creativo di un’autentica figura mitologica del piano jazz: Thelonious Monk. A impreziosire questa formazione, tre ospiti di grande valore: i giovani in rampa di lancio Cesare Mecca (tromba e cornetta) e Gianluca Palazzo (chitarra) e un nome altisonante del sax soprano e sax tenore, riconosciuto in ambito internazionale, quale Emanuele Cisi. Monk’s Drums è tutt’altro che un pedissequo tributo al leggendario pianista e compositore statunitense, bensì una profonda rielaborazione improntata principalmente sull’aspetto ritmico e su un sound moderno, dove la figura artistica di Monk è rappresentata dagli arrangiamenti arditi attraverso cui emergono l’identità comunicativa, la personalità musicale e la spregiudicatezza stilistica di questo gruppo, in particolare degli arrangiatori Giacomo Petrocchi e Luca Guarino.

Proprio il batterista Guarino racconta la gestazione e descrive i tratti distintivi di Monks’Drums: «Ho concepito questo progetto tre anni e mezzo fa mentre studiavo un pezzo di Thelonious Monk dal titolo Evidence. Nella mia testa c’era l’idea di sfruttare lo spazio ritmico tipico delle sue composizioni per manipolarlo e dargli un’impronta personale. Scegliere i musicisti è stato facile, perché Giacomo Petrocchi, Fabrizio Leoni e Matteo Rossi sono anche miei grandi amici. Insieme siamo riusciti a dare alla luce un progetto che ci diverte, in cui ci rispecchiamo. La ciliegina sulla torta è stata l’aggiunta dei tre straordinari ospiti (Cesare Mecca, Emanuele Cisi e Gianluca Palazzo, ndr) che ci hanno aiutato ad aggiungere profondità e musicalità al progetto».

Biografia Always Know

Quartetto che parte dalla tradizione jazzistica per poi rinnovarla, destrutturarla, pur sempre nutrendone un profondo rispetto, Always Know è una formazione giovane e ricca di talento costituita da Giacomo Petrocchi (sax), Fabrizio Leoni (pianoforte), Matteo Rossi (contrabbasso) e Luca Guarino (batteria). Gruppo inizialmente nato come progetto di tesi per il conservatorio Giuseppe Verdi di Torino nel 2022, appena presentato, è subito inserito nella line-up del prestigioso Torino Jazz Festival (dello stesso anno), proiettandolo velocemente sul panorama jazz torinese. In questa occasione, Always Know stringe un’importante collaborazione con il trombettista Cesare Mecca, giovane astro nascente con il quale Luca Guarino e i suoi tre partner instaurano un rapporto idilliaco sia sul piano artistico che umano. Dal 2022 al 2023 il quartetto si esibisce nei jazz club più rinomati di Torino, condividendo il palco con altri musicisti talentuosi come il trombettista Igor Vigna e il vibrafonista Lodovico Berto. Invece, guardando alla discografia, ecco il loro primo lavoro intitolato Monk’s Drums.