Alzheimer, presso l’unità operativa complessa di Medicina di Laboratorio del Policlinico di Palermo un nuovo test del sangue per la diagnosi precoce
Presso l’unità operativa complessa di Medicina di Laboratorio del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, diretta dal Professore Marcello Ciaccio, è disponibile un nuovo esame del sangue per la ricerca di biomarcatori per la diagnosi precoce della Malattia di Alzheimer.
Con un semplice prelievo è possibile individuare in fase molto precoce segnali biologici legati alla malattia. Rispetto ad altre metodiche tradizionali, spesso più invasive e complesse, il test su sangue offre numerosi vantaggi. È poco invasivo e riduce il disagio per i pazienti, consentendo di selezionare solo coloro che richiedono ulteriori approfondimenti diagnostici ed evitando indagini invasive a chi non ne ha realmente bisogno. In questo modo si ottimizzano i percorsi clinici, si riducono tempi e costi e si garantisce un approccio più mirato e personalizzato, con benefici concreti sia per i pazienti sia per le loro famiglie.Per informazioni sulle modalità di accesso al servizio è possibile rivolgersi alla U.O.C. Medicina di Laboratorio al numero 3501287670.
