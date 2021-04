Rischiamo una situazione di totale collasso nel IX Municipio, dove sempre più spesso si evidenzia una scarsa raccolta dei rifiuti nei vari quartieri. Una situazione che mi sta venendo segnalata dai presidenti dei vari Comitati di Quartiere, ormai esausti di vedere le proprie realtà cittadine in balia della sporcizia e soprattutto di quintali d’immondizia.

Non parliamo solamente di secchioni che sempre più di rado vengono svuotati, ma anche d’interi quadranti dove la raccolta differenziata non rispetta la calendarizzazione nei vari quartieri: uno scenario da incubo, dove gli scarti – accatastandosi – arrivano fino ai portoni delle varie ville, residence o condomini. Una situazione figlia dei continui rimpalli sulla responsabilità dei rifiuti tra Regione Lazio e Roma Capitale. Da una parte la mancanza di un piano rifiuti al passo coi tempi per il territorio laziale, dall’altra la totale incapacità della sindaca Raggi nel controllare e offrire soluzioni in uno scenario di emergenza su tutta Roma. Insieme alla consigliera Alessandra Tallarico, saranno almeno un centinaio le segnalazioni che stiamo facendo come Lega sul tema dei rifiuti nel IX Municipio: oltre alla superficialità dell’Amministrazione locale nella gestione di questo aspetto spinoso, abbiamo portato all’attenzione come sempre più strade e quartieri vivono una situazione di emergenza rifiuti per il mancato ritiro da parte di AMA. Tra queste non posso dimenticare le complicate situazioni in cui versano quartieri come Schizzanello o Mezzocammino, dove da diversi mesi la raccolta differenziata ha rallentato drasticamente i propri ritmi. Sono completamente d’accordo con il Coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon, che vista la drammatica situazione ha chiesto l’inserimento di un commissariamento per il tema rifiuti nella Regione Lazio e Roma Capitale. La Lega nel Municipio Roma Eur chiederà all’Amministrazione conto degli attuali disservizi su questa tematica, portando in Assemblea municipale la voce di tanti residenti ormai esausti da una simile faccenda e dal degradante scenario che ogni mattina devono osservare sotto le proprie case.



Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio.

Com. Stam.