Amap, operazione trasparenza sulle posizioni creditizie: già 4 milioni di riconciliazioni

Bilanci inappuntabili che hanno superato il vaglio di tutti gli organismi di controllo Amap S.P.A ritiene opportuna e necessaria una precisazione riguardo alla situazione di crediti eventualmente inesigibili, tema che deve essere affrontato con chiarezza e completezza di informazioni.

L’azienda sta effettuando una ricognizione di posizioni creditizie risalenti ad anni passati ad oggi, per un importo complessivo di 40 milioni di euro incrociando i dati attualmente a disposizione del sistema informatico (in aggiornamento) con l’ufficio legale e l’ufficio amministrativo per avere riscontro di ogni singola posizione, per valutare quali crediti siano già stati riscossi o per quali è in corso un’azione legale.

Tali aggiornamenti sono periodici e servono ad avere una fotografia della situazione reale, anche alla luce del recente cambio normativo che ha variato i termini di prescrizione e dell’acquisizione del servizio idrico di altri Comuni. Molti di questi hanno consegnato banche dati carenti che stiamo provvedendo a bonificare poiché molte posizioni anagrafiche risulterebbero non aggiornate.

Si tratta, quindi, di un’operazione ispirata ai principi di massima trasparenza amministrativa in virtù della quale abbiamo già la certezza di circa 4 milioni di riconciliazioni. Peraltro, è opportuno ricordare che i nostri bilanci, anno per anno, sono certificati e hanno superato il vaglio del Collegio dei Sindaci, dell’assemblea dei soci, del Comitato di indirizzo strategico e di controllo, del revisore legale e della società di certificazione. Bilanci che ovviamente comprendono adeguatissimi fondi in grado di bilanciare eventuali svalutazioni del credito, com’è giusto che sia.

