Amap, piano d’erogazione idrica d’emergenza nel distretto di Palermo  “Pitrè- Aeroporto”

Da oggi (17 ottobre) verrà modificata l’erogazione idrica nel distretto di Palermo denominato “Pitrè – Aeroporto”. Ciò per consentire l’esecuzione dei lavori di completamento della nuova rete di distribuzione in via Pitrè. Il servizio verrà espletato come di seguito riportato:

1) nella zona di via Pitrè e via Altarello compresa tra viale Regione Siciliana e via Madonna del Soccorso si potranno verificare disservizi durante i momenti di massimo assorbimento, (dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00); le condizioni tenderanno a migliorare nelle ore notturne.

2) nella parte alta del distretto (compresa tra via Madona del Soccorso, via Altarello e via Pitrè fino a via villa Grifotta) potrebbero verificarsi disservizi minori, ma anche in questo caso l’erogazione migliorerà durante la notte.

3) nelle vie Carlo del Prete e via Villa Nave l’erogazione inizierà in tarda serata e si prolungherà fino alle ore 7:00 dell’indomani.

Le condizioni di normalità dell’erogazione saranno ripristinate al termine dell’intervento previsto entro quindici giorni lavorativi.

