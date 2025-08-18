Amap, ripresa l’erogazione nei distretti di Palermo colpiti dal maltempo

Sono state ripristinate le normali condizioni di erogazione idrica nei distretti di Palermo che avevano subìto disservizi durante il maltempo dei giorni scorsi.

Gli impianti colpiti tra il 16 e il 17 agosto sono già in funzione da diverse ore.

In particolare è stata ripresa a pieno regime l’erogazione nei distretti che avevano subito disservizi (BORGONUOVO, PASSO DI RIGANO e PERPIGNANO ALTO).

Anche in provincia di Palermo la situazione tende a normalizzarsi.

Disservizi residuali sono in corso nei Comuni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia e nel distretto Termini Alto per cui sono in corso le attività di manutenzione al fine di risolvere al più presto le criticità rilevate agli impianti elettrici.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Com. Stam.