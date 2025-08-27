Amap, scattato il piano anti allagamenti stradali. Sciortino: “Strategica la sinergia con Rap e Reset”

Un piano di manutenzione straordinaria contro gli allagamenti che vede in prima linea, ciascuna per le proprie competenze, Amap, Rap e Reset. Riguarda la Circonvallazione di Palermo il primo intervento programmato in sinergia con l’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Palermo, che ha redatto un Piano Operativo dettagliato sulle zone che nel recente passato sono state maggiormente colpite dagli allagamenti.

Esso prevede la pulizia straordinaria delle caditoie dislocate lungo viale Regione Siciliana, nelle bretelle laterali e nei sottopassi. “Un’attività che Amap svolge da tempo – dice Giovanni Sciortino, Amministratore Unico dell’azienda- nei dodici mesi dell’anno. Questo nuovo piano di intervento si rivela di particolare importanza perché coinvolge tutti i soggetti protagonisti della manutenzione comunale. Amap si occuperà della pulizia delle caditoie nel sottosuolo, Rap e Reset cureranno la parte di superficie che spesso in casi di violente precipitazioni viene ostruita da rifiuti solidi urbani, fogliame e quanto altro presente sulle sedi stradali”.

Gli interventi, che riguardano tutti i tratti della Circonvallazione, sono stati avviati oggi e dureranno sino al giorno 5 settembre. Analoga azione è stata effettuata la settimana scorsa su Viale Michelangelo. La via La Malfa sarà il prossimo asse viario coinvolto.

Com. Stam.