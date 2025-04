Amap, Sciortino: “Allo studio variazioni del sistema di alimentazione dei distretti per garantire risposte ai cittadini sottoposti a maggiori disservizi”

“La premessa doverosa che serve a comprendere meglio lo stato dell’arte è che nonostante le piogge di questo ultimo periodo – certamente significative rispetto ai due anni appena trascorsi – lo stato degli invasi da cui Amap si rifornisce per distribuire l’acqua a Palermo e provincia è deficitario persino rispetto al 2024. In queste condizioni le misure necessarie a contenere i consumi e garantire il servizio idrico nei prossimi mesi devono obbligatoriamente essere confermate”.

Le parole dell’Amministratore Unico di Amap, Giovanni Sciortino, rappresentano la base da cui partire per affrontare in maniera concreta non solo il futuro prossimo ma anche il presente di una città che è sottoposta già dallo scorso aprile alla riduzione della pressione in rete e da oltre 5 mesi al piano di razionamento che prevede l’interruzione del servizio per 24 ore in diversi distretti.

Un piano che coinvolge 250.000 cittadini e che ha consentito, in attesa delle piogge stagionali, di allontanare lo spettro dell’esaurimento delle risorse idriche disponibili. Proprio da alcuni di questi distretti – Altarello, Borgo Nuovo, Tommaso Natale, Marinella, Sferracavallo – sono partite segnalazioni su disfunzioni che riguardano l’erogazione idrica anche nei giorni non inseriti nel calendario del razionamento.

“Siamo consapevoli dei disagi provocati dalle misure di contenimento applicate per la prima volta dopo diversi anni e con un sistema di distribuzione in parte rinnovato rispetto al passato – continua Sciortino-. Per limitare i disservizi, già da diversi giorni, sono allo studio alcune modifiche al sistema di alimentazione dei distretti che consentiranno un aumento della pressione in rete e un conseguente miglioramento del servizio. E’ importante dare una risposta ai palermitani che subiscono disagi in assenza di autoclavi, cisterne o motorini di trascinamento soprattutto negli orari di maggiore consumo. E posso garantire che l’impegno è e sarà sempre massimo affinché il servizio sia all’altezza delle aspettative. I sacrifici a cui sono sottoposti diverse fasce d’utenza di Palermo devono essere tenuti in assoluta considerazione, sempre nella consapevolezza che viviamo un momento di emergenza e dobbiamo fare di tutto per allontanare scenari ancora più drammatici che potrebbero prospettarsi in caso di assenza di ulteriori precipitazioni”.

